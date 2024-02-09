日傳奇指揮小澤征爾過世 1993年來台吸引數萬樂迷

日本知名指揮家小澤征爾9日被證實逝世，享壽88歲。（法新社）

2024/02/09 20:53

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日本傳奇指揮家小澤征爾離世 享壽88歲

〔中央社〕日本放送協會（NHK）今天報導，日本指揮家小澤征爾已於6日逝世，享壽88歲，死因為心臟衰竭。小澤征爾曾在1993年帶領維也納愛樂管弦樂團來台灣演出，當時吸引了6萬多名樂迷。

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日本多家媒體報導，小澤征爾是在東京家中過世，他的辦公室於今天公布死訊。

小澤征爾1935年出生於當時的滿州國奉天市，1941年和家人搬回日本，後來就讀桐朋學園短期大學。1959年他前往歐洲深造，向卡拉揚（Herbert von Karajan）、伯恩斯坦（Leonard Bernstein）等指揮大師學藝。

小澤征爾最知名的身分之一是美國波士頓交響樂團指揮，並從1973年起擔任音樂總監長達近30年。

小澤征爾的指揮哲學注重透過手勢、表情和其他肢體動作，把內心想法傳達給樂團。

1993年11月，小澤征爾帶領維也納愛樂管弦樂團來台在國家音樂廳演出，音樂廳內座無虛席，中正紀念堂廣場上的戶外轉播，更吸引了估計超過6萬名的聽眾。

當時小澤征爾曾和部份團員到戶外廣場上和數萬樂迷見面，並用中文說了「多謝、多謝」。

小澤征爾還說，在他指揮生涯中，還是第一次看到這麼多聽眾。

2002年他出任維也納國家歌劇院音樂總監，並在2016年榮獲第58屆葛萊美音樂獎（Grammy Awards）的最佳歌劇錄音獎。

小澤征爾不僅是亞裔人士打入歐美音樂圈的代表人物，也成為鼓勵許多後進的典範。在台灣出生的旅歐華人指揮家宋旭鈞曾在小澤征爾門下學習，成立溫哥華大都會交響樂團（VMO）的台裔指揮家謝建得曾表示，小澤征爾的魅力令他嚮往不已，開啟了他赴日求學的決心。

然而，近年小澤征爾的健康狀況不佳，2018年曾因心臟問題住院治療，而且他也曾患食道癌、肺炎和嚴重到需要動手術的背痛問題。

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