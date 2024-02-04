台日交流重要人物！ 安倍晉三之母安倍洋子95歲逝世

日本已故前首相安倍晉三的母親安倍洋子，週日（4日）傳出在東京逝世，享耆壽95歲。（資料照）

2024/02/04 23:57

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本已故前首相安倍晉三的母親安倍洋子週日（4日）在東京逝世，享耆壽95歲。安倍洋子女士與兒子一樣對台立場友善，先前曾多次出席我國駐日代表處舉辦的國慶酒會，並曾於2016年訪台參加日本NHK交響樂團到台灣舉辦的古典音樂會，與現任總統蔡英文一同聆賞。

日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫4日在臉書發文表示，安倍晉三的母親安倍洋子已被證實逝世，「洋子女士的父親是前首相岸信介，丈夫是擔任過外相和自民黨幹事長的安倍晉太郎。長子服務於三菱商事、次子是前首相安倍晉三、小兒子岸信夫曾經擔任過防衛大臣。有人曾把洋子女士稱為日本『離權力最近的女人』，但洋子女士行事低調，生活也非常簡樸。」

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矢板明夫表示，「根據洋子女士撰寫的回憶錄《宿命》，安倍當首相之後，每個月有一半的時間住在官邸，另一半時間回家和母親住在一起。家人常聚在一起吃飯、看電視新聞。洋子女士很少過問首相工作上的事情，看到兒子煩惱時，就會建議一起去散步、看一些花花草草、談一些安倍小時候的事情，幫安倍舒緩壓力。」

他提到，「其實洋子女士本人，每天都大量閱讀報紙、雜誌，對國家發生的大小事，都瞭如指掌。安倍首相想做什麼，洋子女士都很清楚，而且只要她能夠做到的，都會默默地替安倍處理好。比如說和台灣的關係，她知道安倍非常支持台灣，但在擔任首相期間，很多活動不方便出面，於是洋子女士就代替首相出席。在過去幾年密切的台日交流中，洋子女士扮演了非常重要的角色，台灣的駐日代表處每年舉辦的雙十節晚會，洋子女士只要身體允許，就一定會出席。2016年還親自訪問台灣，和蔡英文總統一起觀賞了NHK交響樂團的音樂會。」

2019年日本新天皇即位時，台灣和日本民間人士組成「櫻花返鄉會」，將1923年昭和天皇裕仁以攝政宮皇太子身分行幸台灣時種植的櫻花等樹木，以分株的方式送回日本栽種，為天皇的登基大禮增添喜氣，安倍洋子欣然同意出任「櫻花返鄉會」的名譽會長。在明治神宮舉辦的贈送儀式上，她就表示「台日關係向來非常友好，結有深厚的情緣。期待今後這些櫻花能順利成長，台日關係親上加親。」

最後矢板明夫表示，「這一兩年，洋子女士遭遇了安倍晉三被刺、岸信夫重病等不幸，受到了很大的打擊，聽說身體一直不好，但依然意志堅強。去年夏天，還親自給台南的安倍晉三紀念影像展發來訊息，向台灣民眾表示感謝。感謝安倍洋子女士為日本、為台灣所做的貢獻。願她一路走好，順利在天堂和親人團聚。」

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