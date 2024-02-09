這樣怎麼選？拜登機密文件案不起訴 報告卻稱其「記憶有限」

美國檢察官在8日釋出的報告中指出，美國總統拜登將不會因為在2017年卸下副總統職務時持有國安敏感資料，而面臨刑事起訴。（路透檔案照）

2024/02/09 09:47

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國總統拜登2022年涉嫌不當處理機密文件，美國司法部對其調查一年多，昨日公布報告，雖然調查結果不起訴，內容卻稱拜登記憶力「明顯受限」、難有犯案動機等，恐影響民主黨今年的總統大選。

此案源於2022年11月，拜登的私人律師清理其在華盛頓智庫的辦公室時，在一個上鎖的櫃內發現這批機密文件，律師發現小量機密文件後便立即將其移交給政府。而後他位於德拉瓦州的寓所也發現有機密文件。

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根據《衛報》報導，特別檢察官赫爾（Robert Hur）將調查重點置於他不當保存擔任參議員和歐巴馬副總統任內的機密文件。他表示，在經過15個月的調查後，他選擇不提起刑事訴訟，因為拜登配合調查，而且可能難以將他定罪。

拜登表示，他很高興特別檢察官在決定不起訴下結束調查，且與前總統川普的機密文件案作出明顯差別。他強調完全配合調查，即使以色列剛剛在去年10月7日遭到襲擊，他仍於10月8日和9日進行了5小時約談。

不過，赫爾給出不起訴的原因之一，是認為這位記憶力「明顯受限」的81歲老人和其精神狀態難以故意持有機密文件。赫爾寫道：「拜登先生可能會像他在接受我們訪談時一樣，向陪審團展示他是一位富有同情心、善意、記性不佳的老人。」

這起事件可能會讓81歲的拜登更加難堪，因為他要試圖說服選民他的年紀仍足以承擔額外4年的任期。拜登正尋求在個人道德與國家安全等議題上，與川普做出對比。

親川普組織「讓美國再次偉大」（MAGA Inc.）緊咬赫爾對拜登記憶力的評論，其發言人菲佛（Alex Pfeiffer）表示：「如果你老到不用接受審判，那麼你就太老而無法擔任總統。」

拜登私人律師鮑爾（ Bob Bauer）和白宮法律顧問索柏（Richard Sauber）則表示，他們不認為該報告對拜登總統記憶的處理是準確或適當的。該報告使用了高度偏見的語言來描述其缺乏對多年前發生的事件的回憶，這是目擊者常見的現象。

前總統川普亦涉不當處置機密文件，卻遭到40項聯邦起訴。雖然兩個案例有相似之處，但也存在一些明顯差異，起訴書指控川普把密件置於佛州寓所的浴廁內、拿來向賓客炫耀等，而密件內不乏美國重要的核武計畫。在大陪審團發出傳票後，川普不僅拒絕，還要律師「把問題處理掉」。

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