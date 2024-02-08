駁回「總統絕對豁免權」主張 美上訴法院裁定川普可被起訴

美國哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院6日做出里程碑式裁決，認為前總統川普不再享有免於被起訴的總統豁免權，可依密謀推翻2020年大選結果罪名審判。（法新社檔案照）

2024/02/08 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國司法部特別檢察官指控二○二一年一月時任總統川普涉嫌煽動支持者襲擊國會大廈、阻止國會聯席會議認證民主黨籍候選人拜登當選美國總統的「美國訴川普案」，美國哥倫比亞特區上訴法院六日裁定，總統川普可因試圖推翻二○二○年美國大選而被起訴，駁回他辯稱總統身分享有不受刑事起訴的「絕對豁免權」主張。對此，川普陣營誓言將上訴至最高法院。

川普陣營：將上訴最高法院

「美國訴川普案」為美國史上第一宗事關總統試圖推翻選舉的刑事訴訟案，川普也因本案成為美國現任、前任元首面臨刑事指控的第一人。去年十二月在哥倫比亞特區聯邦地區法院法官楚坎首次確認美國總統執政期間作為如同一般公民可受刑事追究後，川普律師持續上訴，負責公訴的司法部特別檢察官史密斯請求聯邦最高法院跳過上訴法院未果；因此哥倫比亞特區巡迴上訴法院上月聽取辯論，並於本月六日認同楚坎裁決。

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該案是川普面臨的四起刑事訴訟之一，上訴法院三位法官在罕見措辭強硬的裁決書中一致表示，川普的主張「不受先例、歷史或憲法的本文和結構支持」，認定川普「擔任總統期間可能保護他的任何行政豁免權不再保護他免受這次起訴」，「我們無法接受川普認為總統擁有不受限制的犯罪權力說法，這將抵銷對行政權最根本的制衡；我們也無法認同他的論點，即行政部門擁有空白授權，可以侵犯公民個人的投票權和計票權」。

川普發言人矢言繼續上訴，「以守護總統職位和憲法」。專家分析指出，再度爭取共和黨提名角逐下屆白宮寶座的川普，若將聯邦官司裁決時程拖到十一月大選後且順利當選，下屆總統任期間將不受目前纏身的四項刑事起訴追究。

聯邦最高法院將在八日聽取川普律師團對科羅拉多州最高法院裁決的上訴辯論。科州最高法院去年十二月認同科州以川普涉入國會暴動案為由，引憲法第十四修正案禁止涉及叛亂或暴亂的任何人參與該州初選。川普陣營敦促聯邦最高法院推翻該判決，並禁止其他州將川普排除在選票之外。目前只有科州和緬因州裁定川普無資格參加初選。

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