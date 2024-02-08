拜登又口誤了！稱見到已故德國前總理柯爾

美國總統拜登。（法新社）

2024/02/08 23:59

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登（Joe Biden）又口誤了！他在一場競選活動中宣稱，他見到了已故的德國前總理柯爾（Helmut Kohl）。這是拜登一週內第二次犯下類似錯誤。

《法新社》報導，81歲的拜登在當地時間週三晚間的一場活動上表示，他在2021年6月的七大工業國組織峰會（G7 summit）上，與柯爾有過一番交談。

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拜登說：「德國的海爾穆·柯爾看著我，然後說：『總統先生，如果你明天早上翻閱《倫敦時報》（London Times，即《泰晤士報》），得知有1000人為了不讓首相上任，而衝進了......英國國會，還殺害了一些人，你會有什麼想法？』。」

事實上，出席該場峰會的德國領導人是梅克爾（Angela Merkel），被譽為是兩德統一推手的柯爾，則是在1982至1998年期間擔任德國總理，他在2017年與世長辭。

拜登經常述說這個G7峰會的故事，用以說明各國對於2021年1月美國國會騷亂事件的擔心，而他週日在說故事時也犯下了類似錯誤，當時他聲稱跟他對話的對象，是已身故近30年的前法國總統密特朗（Francois Mitterrand）。

根據民調顯示，美國選民對拜登的年紀越來越感到憂心。若拜登今年能擊敗共和黨候選人順利連任，他也會以82歲的高齡開始第二任任期，而總統任期結束時，他已經86歲了。

拜登稱他在2021年的G7峰會上見到了德國前總理柯爾（右），但事實上參與該場峰會的是梅克爾（左）。（歐新社資料照）

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