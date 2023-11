拜登開通Threads帳號！ 首篇貼文「發爐照」笑翻網友

2023/11/22 14:17

〔即時新聞/綜合報導〕臉書(Facebook)母公司Meta在今年7月,推出全新社群「Threads」帳號,吸引不少年輕用戶註冊。美國總統拜登(Joe Biden)和副總統賀錦麗(Kamala Harris)也在20日一起開通Threads帳號,白宮證實此舉已籌備幾週,強調將以不同方式和人民接觸。

拜登20日開通Threads帳號,不到一天的時間,就已吸引超過180萬多人追蹤。而他在帳號上發布的第一篇貼文,則是提到當天是他的81歲生日,感謝大家的祝賀,以及很開心生日禮物收到一個全新的社群平台。另外,該文還附上拜登的慶生照,只見他眼前有一塊蛋糕插滿蠟燭,點火後變得像是「發爐」的畫面,也引起不少網友熱議。

此外,拜登還在發文裡表示,自己將透過一個新的平台來傳達訊息,但內容不變。同時,他也在文中稱,現在面臨一個轉折點,「今天所做的決定,將決定未來幾十年」,接著他更指出,不認為美國的未來是黑暗、慘淡、分裂的,「我看到一個即將起飛的美國,我將繼續竭盡全力迎接這一刻,並繼續向大家匯報。」

綜合外媒報導,美國白宮註冊Threads官方帳號後,總統、第一夫人、副總統和第二先生的帳號,也在同時間一起開通。報導指出,白宮決定加入Threads,增加了Meta總裁札克伯格(Mark Zuckerberg)控制的平台的可信度,在此之前,就有不少公眾人物宣布將從社群平台「X」(原推特)完全轉向Threads,並直言是因馬斯克的行為所致。

特斯拉創辦人馬斯克(Elon Musk)入主推特後,先是將應用程式改名為「X」,又陸續推出收費、藍勾勾等機制,引發一連串爭議。不僅如此,馬斯克先前被指控協助散播反猶太人言論,讓許多企業開始紛紛抵制社群平台「X」(如迪士尼、CNN的母公司華納兄弟探索等公司),都將暫停在該平台上投放廣告。

It’s true over here on the campaign side, too. I’ve joined Threads. Follow me there: https://t.co/vhwuw7j0zu. pic.twitter.com/XTdAcxbgEx