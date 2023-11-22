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拜登開通Threads帳號！ 首篇貼文「發爐照」笑翻網友

國總統拜登（Joe Biden）在11月20日當天，開通自己的Threads帳號，首篇貼文則是附上自己過81歲生日的慶生照。（圖擷取自@joebiden Threads）

國總統拜登（Joe Biden）在11月20日當天，開通自己的Threads帳號，首篇貼文則是附上自己過81歲生日的慶生照。（圖擷取自@joebiden Threads）

2023/11/22 14:17

〔即時新聞／綜合報導〕臉書（Facebook）母公司Meta在今年7月，推出全新社群「Threads」帳號，吸引不少年輕用戶註冊。美國總統拜登（Joe Biden）和副總統賀錦麗（Kamala Harris）也在20日一起開通Threads帳號，白宮證實此舉已籌備幾週，強調將以不同方式和人民接觸。

拜登20日開通Threads帳號，不到一天的時間，就已吸引超過180萬多人追蹤。而他在帳號上發布的第一篇貼文，則是提到當天是他的81歲生日，感謝大家的祝賀，以及很開心生日禮物收到一個全新的社群平台。另外，該文還附上拜登的慶生照，只見他眼前有一塊蛋糕插滿蠟燭，點火後變得像是「發爐」的畫面，也引起不少網友熱議。

此外，拜登還在發文裡表示，自己將透過一個新的平台來傳達訊息，但內容不變。同時，他也在文中稱，現在面臨一個轉折點，「今天所做的決定，將決定未來幾十年」，接著他更指出，不認為美國的未來是黑暗、慘淡、分裂的，「我看到一個即將起飛的美國，我將繼續竭盡全力迎接這一刻，並繼續向大家匯報。」

綜合外媒報導，美國白宮註冊Threads官方帳號後，總統、第一夫人、副總統和第二先生的帳號，也在同時間一起開通。報導指出，白宮決定加入Threads，增加了Meta總裁札克伯格（Mark Zuckerberg）控制的平台的可信度，在此之前，就有不少公眾人物宣布將從社群平台「X」（原推特）完全轉向Threads，並直言是因馬斯克的行為所致。

特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）入主推特後，先是將應用程式改名為「X」，又陸續推出收費、藍勾勾等機制，引發一連串爭議。不僅如此，馬斯克先前被指控協助散播反猶太人言論，讓許多企業開始紛紛抵制社群平台「X」（如迪士尼、CNN的母公司華納兄弟探索等公司），都將暫停在該平台上投放廣告。

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