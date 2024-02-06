兒暗諷拜登失智 以色列國安部長致歉

以色列國家安全部長班吉維爾（右下），為兒子（右上）暗諷美國總統拜登（左）的不當言論道歉。（美聯社、社媒Ｘ，本報合成）

2024/02/06 21:19

〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列極右翼的國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben-Gvir），他的兒子舒維爾．班吉維爾（Shuvael Ben Gvir）日前將美國拜登比作阿茲海默症患者，暗示拜登認知能力下降，引發軒然大波。對此，班吉維爾6日發文道歉。

《以色列時報》報導，舒維爾在社群媒體X發布了拜登的照片，配文中寫道：「在此艱難難時期，提高對阿茲海默症的認識非常重要，阿茲海默症是一種退化性腦部疾病，是認知能力下降和失智症最常見的原因。」

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報導中說，班吉維爾6日在X上為兒子的言論道歉，稱對兒子的發文存在「嚴重錯誤，他「很不贊成」。班吉維爾強調，「美國是我們很好的朋友，拜登總統是以色列的朋友。即使我不同意他的行為，也沒有貶低的餘地，希望不會再發生這樣的事。」

因言惹禍的舒瓦爾已將文章刪除，他本人6日也在X上發文道歉，這次又發了一張拜登的照片，配文中寫道：「總統先生，對不起！」

שובאל בני, אהוב לי מכל. אבל הלילה הוא עשה טעות חמורה בציוץ שאני מסתייג ממנו עמוקות.

ארצות הברית של אמריקה היא ידידתנו הגדולה והנשיא ביידן הוא ידיד ישראל. גם אם יש לי מחלוקת עם התנהלותו, אין שום מקום חלילה לסגנון מזלזל.

כבוד לבריות זה א׳ ב׳, כך אני מחנך את ילדיי.

מתנצל על דברי… — איתמר בן גביר （@itamarbengvir） February 6, 2024

以色列國家安全部長班吉維爾的兒子，在Ｘ發文，暗諷拜登失智。（擷取自社媒Ｘ）

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