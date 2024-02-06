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兒暗諷拜登失智 以色列國安部長致歉

以色列國家安全部長班吉維爾（右下），為兒子（右上）暗諷美國總統拜登（左）的不當言論道歉。（美聯社、社媒Ｘ，本報合成）

以色列國家安全部長班吉維爾（右下），為兒子（右上）暗諷美國總統拜登（左）的不當言論道歉。（美聯社、社媒Ｘ，本報合成）

2024/02/06 21:19

〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列極右翼的國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben-Gvir），他的兒子舒維爾．班吉維爾（Shuvael Ben Gvir）日前將美國拜登比作阿茲海默症患者，暗示拜登認知能力下降，引發軒然大波。對此，班吉維爾6日發文道歉。

《以色列時報》報導，舒維爾在社群媒體X發布了拜登的照片，配文中寫道：「在此艱難難時期，提高對阿茲海默症的認識非常重要，阿茲海默症是一種退化性腦部疾病，是認知能力下降和失智症最常見的原因。」

報導中說，班吉維爾6日在X上為兒子的言論道歉，稱對兒子的發文存在「嚴重錯誤，他「很不贊成」。班吉維爾強調，「美國是我們很好的朋友，拜登總統是以色列的朋友。即使我不同意他的行為，也沒有貶低的餘地，希望不會再發生這樣的事。」

因言惹禍的舒瓦爾已將文章刪除，他本人6日也在X上發文道歉，這次又發了一張拜登的照片，配文中寫道：「總統先生，對不起！」

以色列國家安全部長班吉維爾的兒子，在Ｘ發文，暗諷拜登失智。（擷取自社媒Ｘ）

以色列國家安全部長班吉維爾的兒子，在Ｘ發文，暗諷拜登失智。（擷取自社媒Ｘ）

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