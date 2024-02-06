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美參院力推兩黨邊境法案 眾院議長嗆「送來就作廢」

美國聯邦眾議院議長強生5日表示，如果兩黨法案送至眾議院，將會「一抵達即宣告死亡」。（法新社）

美國聯邦眾議院議長強生5日表示，如果兩黨法案送至眾議院，將會「一抵達即宣告死亡」。（法新社）

2024/02/06 11:22

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦參議院4日公布了一項價值1180億美元（約新台幣3.7兆元）的兩黨法案，該法案除聚焦美國移民問題，也將援助烏克蘭和以色列；然而法案還未在參院通過，便已遭聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）揚言杯葛。

據《路透》報導，美國總統拜登（Joe Biden）表示：「我敦促國會團結起來，迅速通過這項兩黨法案。」該法案花費了數月時間進行談判，最早可能於當地時間6日在參議院進行首次投票。

然而，眾議院議長強生5日宣布，如果兩黨法案送至眾議院，將會「一抵達即宣告死亡」。他在社群媒體X（舊稱Twitter）上的一份聲明中表示：「這項法案比我們預期的還要糟糕，根本無法終結總統造成的邊境災難。」

參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）則發出聲明表示：「這項法案中的優先事項太重要了、不容忽視，其重要性不能受政治因素阻撓......美國和盟友正面臨來自對手多重、複雜甚至步調一致的挑戰，這些對手試圖破壞民主，並在全球範圍內擴大獨裁的影響力。」

該法案將提供總額1180億美元的資金，其中約一半、即600億美元（約新台幣1.88兆元）左右與烏克蘭有關；141億美元（約新台幣4423億元）將用於以色列安全援助；約200億美元（約新台幣6275億元）用於實施新的邊境政策。

美國任何聯邦法案都須經參眾兩院認可，並經總統簽署才能成為法律。兩院必須通過完全一致的法案版本，若有分歧，可通過來回發送修正案或召開兩院議員聯席的協商委員會解決。

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