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190名聯合國難民機構人員涉襲擊以色列！英美日等國斷金援

以色列情報檔案指稱，聯合國「近東巴勒斯坦難民救濟工作署」部分工作人員參與了哈瑪斯對以色列的突襲行動。圖為1輛印有工作署標誌的援助卡車。（路透資料照）

以色列情報檔案指稱，聯合國「近東巴勒斯坦難民救濟工作署」部分工作人員參與了哈瑪斯對以色列的突襲行動。圖為1輛印有工作署標誌的援助卡車。（路透資料照）

2024/01/30 09:21

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日公開的以色列情報檔案指稱，聯合國「近東巴勒斯坦難民救濟工作署」（UNRWA）部分工作人員參與了去年10月7日哈瑪斯（Hamas）對以色列的突襲，促使英國、德國、美國、澳洲、日本及加拿大等國宣布，即刻停止向UNRWA提供援助與資金。

據《路透》報導，長達6頁的以色列檔案中，顯示包括教師在內的UNRWA約190名員工，竟同時是哈瑪斯或「伊斯蘭聖戰組織」（Islamic Jihad）武裝分子，檔案列舉了其中11人的名字和照片。

聯合國秘書長辦公室發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）29日表示，聯合國尚未正式收到該檔案的副本。

巴勒斯坦自治政府指責以色列偽造資訊，汙衊UNRWA及其員工；UNRWA則表示，已解雇部分工作人員，並正就相關指控展開調查。

以色列檔案指出，1名UNRWA學校輔導員在哈瑪斯突襲以色列期間，幫助他的兒子綁架了1名婦女；另名UNRWA社工則被指控協助哈瑪斯取得突襲所需車輛和武器，並參與將1名以色列士兵遺體運往加薩的行動。

以色列外交部長卡茲（Israel Katz）表示，UNRWA負責人拉扎里尼（Philippe Lazzarini）應該辭職下台，「UNRWA的員工參與了10月7日的大屠殺......拉扎里尼應該負責並辭職。」

巴勒斯坦自治政府總理史泰耶（Mohammad Shtayyeh）指責以色列對UNRWA進行「有預謀的政治攻擊」，並呼籲各國恢復援助資金。

1位不具名的消息人士向路透提供了以色列檔案副本。他表示，文件由以色列情報機構編製，並與美國共享。美國已於26日暫停資助UNRWA。

1名以色列官員告訴路透，檔案中提到的190人是「頑固的戰士和殺手」，且約有10%的UNRWA工作人員被認為與哈瑪斯和伊斯蘭聖戰組織有更廣泛聯繫。UNRWA在加薩擁有約1萬3000名員工。

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