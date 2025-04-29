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    控印度將入侵 巴基斯坦防長：威脅存亡才會動核武

    巴基斯坦國防部長阿瑟夫28日警告，印度恐將入侵克什米爾地區，巴基斯坦雖然擁有核武，但只有在「對我國存亡造成直接威脅」的情況下，才會動用。（路透）

    巴基斯坦國防部長阿瑟夫28日警告，印度恐將入侵克什米爾地區，巴基斯坦雖然擁有核武，但只有在「對我國存亡造成直接威脅」的情況下，才會動用。（路透）

    2025/04/29 08:46

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦國防部長阿瑟夫（Khawaja Muhammad Asif）28日警告，印度將對克什米爾（Kashmir）地區發動軍事入侵，兩個擁核國家之間的緊張局勢正迅速升溫。

    據《路透》報導，克什米爾地區度假勝地巴哈甘（Pahalgam）22日下午發生恐怖攻擊事件，至少26人喪命，引發了印度教徒的憤怒，紛紛呼籲印度當局對穆斯林占多數的巴基斯坦採取軍事行動。

    印度指控巴基斯坦支持克什米爾地區的武裝分子，兩國均主張擁有克什米爾主權，但各自都只能掌控部分地區，並曾為此爆發2次戰爭。

    巴基斯坦國防部長阿瑟夫28日在首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）辦公室接受《路透》專訪時表示，「我們增派了兵力，因為事態已迫在眉睫。這種情況下，我們必須做出一些戰略決策，所以決策（增兵）已經被執行」。

    阿瑟夫稱，印度國內的輿論愈演愈烈，巴基斯坦軍方已向政府通報了印度可能發動軍事入侵的情況。

    儘管巴基斯坦處於高度戒備狀態，但阿瑟夫說，只有在「對我國存亡造成直接威脅」的情況下，才會動用核武器。阿瑟夫隸屬執政黨巴基斯坦穆斯林聯盟謝里夫派（Pakistan Muslim League-Nawaz party），該黨素來尋求與印度進行和平談判。

    印度外交部和國防部並未立即發表回應。克什米爾襲擊事件發生後，新德里指控2名疑似武裝分子是巴基斯坦人，但伊斯蘭馬巴德否認涉案，呼籲展開中立調查。

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