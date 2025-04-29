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    今、明回溫白天偏熱 週四又有鋒面掠過 下週首波梅雨鋒來襲

    近日鋒面及東北季風接力影響，天氣多變化，不過據氣象專家指出，今、明兩天氣溫逐日回升，白天偏熱。（資料照）

    近日鋒面及東北季風接力影響，天氣多變化，不過據氣象專家指出，今、明兩天氣溫逐日回升，白天偏熱。（資料照）

    2025/04/29 09:04

    曾德峰／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕近日鋒面及東北季風接力影響，天氣多變化，不過，據氣象專家指出，今、明兩天氣溫逐日回升，白天偏熱，週四則是又有鋒面影響北部及中南部山區，週五起至下週一水氣持續偏多，午後常有對流。至於下週則是將迎來首波梅雨季鋒面，且預估將有顯著降雨。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今、明兩天氣溫逐日回升，各地晴時多雲，白天偏熱；午後山區偶有零星降雨的機率。不過週四又有鋒面掠過北部海面，台灣附近水氣增多，大氣不穩定，午後雲量增多、北部及中南部山區轉有局部短暫降雨的機率。

    吳德榮說明，週五起至下週一各地大致多雲時晴，天氣偏暖；台灣附近水氣偏多，大氣並不穩定，午後常有對流在陸地發展，應注意其伴隨的陣雨或雷雨。

    吳德榮表示，預估下週二「梅雨季」第1道「移動性鋒面」快速掠過，轉有局部陣雨或雷雨。下週三、四鋒面遠離，各地好轉，午後山區偶有零星降雨的機率。

    吳德榮提到，根據最新歐洲模式模擬，未來10天「熱帶擾動」大部分無明顯發展，少部分模擬路徑在菲律賓或其兩側海面北轉。至於最新美國模式模擬則顯示「發展得較強」，其模擬路徑則是在菲律賓東側北轉。兩者路徑雖不同，但未來10天內若有「熱帶擾動」發展，則期間内將不利於形成、冷暖氣團彼此對峙的「梅雨滯留鋒」。

    台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，下週日（5月4日）受第1道梅雨鋒面接近影響，環境轉趨不穩定，北部、東北部及東半部地區降雨機率轉高，並有局部短暫陣雨或雷雨發生的機會；中南部適位鋒面前緣暖區，天氣特別炙熱，高溫上探攝氏32至34度或以上。

    「林老師氣象站」表示，下週一受鋒面通過影響，降雨範圍變廣，降雨強度增強，中部以北、東北部及東半部地區均有局部短暫陣雨或雷雨發生的機會，並伴隨有強勁陣風等劇烈天氣現象；其它地區則仍維持為多雲，午後有局部短暫雷陣雨天氣。

    「林老師氣象站」發文指出，下週日（5月4日）受第1道梅雨鋒面接近影響，環境轉趨不穩定，北部、東北部及東半部地區降雨機率轉高，並有局部短暫陣雨或雷雨發生的機會。（圖擷自臉書）

    「林老師氣象站」發文指出，下週日（5月4日）受第1道梅雨鋒面接近影響，環境轉趨不穩定，北部、東北部及東半部地區降雨機率轉高，並有局部短暫陣雨或雷雨發生的機會。（圖擷自臉書）

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