傅崐萁列被告！週刊爆花縣府恐嚇廠商 吳靜怡：政壇霸權恐崩塌

立法院國民黨團總召傅崐萁（中）與現任花蓮縣長徐榛蔚夫妻被檢舉，在福安礦業指控花蓮縣政府藉調高礦稅敲詐案中，恫嚇業者撤回2億多元求償。（資料照，記者方賓照攝）

2025/04/29 08:50

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕有週刊報導指出，調查局接獲檢舉，指控花蓮縣政府高官涉及恐嚇礦業業者，威脅業者撤回2億多元的礦石景觀稅求償案。媒體人吳靜怡分析，花蓮政壇的「傅氏王朝」正面臨前所未有的「業力引爆」，從礦稅勒索案、查水表醜聞、修容小物中資疑雲，以及理想大地土地交易爭議，傅崐萁的政壇霸權恐怕即將崩塌。

週刊報導指出，調查局北機站日前接獲檢舉，對象包含傅崐萁與徐榛蔚夫妻等人。花蓮縣政府被控涉及藉調高礦石景觀稅敲詐福安礦業公司，恫嚇業者撤回2億多元的礦稅求償案，且附有花蓮縣副縣長及祕書長等高官放話恐嚇業者的錄音檔，傅崐萁等人於今年初被列為被告，

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吳靜怡今上午在臉書發文指出，礦稅案的恐嚇撤告與查水表案的個資濫用，均顯示傅氏家族可能利用縣府資源打壓異己或謀取私利，傅崐萁的權力網絡被解構，包含家族（徐榛蔚縣長）、親信（園丁、顏新章、蘇意舜）及縣府高層（張逸華、明良臻）構築權力網絡，影響稅務、土地交易及選舉活動，其中還交疊了中資疑雲，修容組案與理想大地案均指向中資介入，顯示傅可能與中國政商網絡有深層聯繫，檢調正統合金流調查。

吳靜怡引述媒體報導表示，調查局北機站2025年1月接獲檢舉，取得50分鐘完整錄音，花蓮地檢署指揮偵辦，已傳喚多名與會官員及福安公司代表，錄音清晰（包含背景音、椅子挪動聲），法律效力高，可能成為定罪關鍵。

吳靜怡提到，2021年7月7日協調會錄音顯示，縣府高層以停工、許可證逾期等威脅，逼迫福安礦業撤回訴訟，暗示撤告可換取「相對誠意」（可能涉及回饋或減輕刁難），錄音中提及「大人」談判，檢調懷疑指傅崐萁與幸福水泥前董事長陳兩傳，顯示傅崐萁可能幕後操盤，這些行為恐涉及《貪污治罪條例》、《刑法》恐嚇罪、《公職人員利益衝突迴避法》等等。

吳靜怡質疑，傅崐萁因爭議頻傳遭民團罷免，連署已達2.6萬份，花蓮縣府民政處長明良臻卻指示戶政人員持連署書影本，挨家挨戶查核真偽，甚至動用里長協助，違反《個人資料保護法》及《公職人員罷免案提議連署及查對作業辦法》，此舉形同打壓罷免，引發民怨沸騰，明良臻手機通訊記錄被刪，檢調懷疑有更高層藏鏡人。

吳靜怡也提到，傅崐萁被控透過「戰天下公司」提供指甲修容組給多位藍營立委，作為2024年立委選舉拉票小物，資金疑似來自中國，戰天下負責人蘇意舜為傅親信，北檢正過濾戰天下帳冊，追查修容組進貨管道及資金流向，重點確認是否涉及中國企業或傅家族企業轉帳。

吳靜怡分析，花蓮政壇的「傅氏王朝」正面臨前所未有的業力引爆，從礦稅勒索案、查水表醜聞、修容小物中資疑雲，以及理想大地土地交易爭議，揭露了傅氏組織可能涉及的貪腐、恐嚇與違法金流網絡。據媒體報導，檢調展開多線追查，錄音證據、金流比對與證人供詞正步步逼近真相，傅崐萁的政壇霸權恐怕即將崩塌。

週刊報導指出，調查局北機站日前接獲檢舉，對象包含傅崐萁與徐榛蔚夫妻等人。花蓮縣政府被控涉及藉調高礦稅敲詐福安礦業公司，恫嚇業者撤回2億多元的礦稅求償案。（資料照）

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