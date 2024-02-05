美眾院援以法案排除台灣 白宮反對

美國共和黨控制的聯邦眾議院3日公布單獨援助以色列法案，抗衡由民主黨人控制的參議院近日準備提出，涵蓋援助以色列、烏克蘭和台灣的一籃子法案，但白宮明確表示反對。圖為共和黨籍眾院議長強生。（歐新社檔案照）

2024/02/05 05:30

單獨給以色列逾5千億 參院同意可能性低

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國聯邦參、眾議院在對外軍援議題上分歧依舊，共和黨控制的眾院三日公布單獨援助以色列一七六億美元（約五五四四億台幣）法案，預計在一週內進行表決，抗衡由民主黨人控制的參議院近日準備提出，涵蓋援助以色列、烏克蘭和台灣的一籃子法案，但白宮明確表示反對，指責這是共和黨的政治伎倆。

據報導，眾院去年十一月批准向以色列提供近一四五億美元的軍援計畫，並要求大幅削減美國國稅局預算來支付軍援，但參院拒絕接受，預計推出涵蓋層面更廣泛的一籃子撥款法案，同時援助以色列、烏克蘭、台灣，並處理美墨邊境問題，預計將在近日公布，並進行測試表決。與此同時，眾院也將再次推出一七六億美元援以法案，且同樣將進行表決。此舉讓議長強生和共和黨人傳達對以色列的支持，儘管參院同意的可能性很小。

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兩院通過同一軍援法案 才能完成立法

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，白宮反對共和黨的新援以法案，指其為政治伎倆，旨在分散人們對參院兩黨法案的注意力，「就在（參院）法案文本即將公布之際，眾院共和黨人採取最新的偏激政治策略」。參眾兩院必須通過同一軍援法案，才能送交總統拜登簽署完成立法。

眾院撥款委員會國防小組主席、共和黨議員克維特（Ken Calvert）表示，眾院法案包括四十億美元用於補充飛彈防禦系統、十二億美元應對短程火箭和迫擊砲威脅，也會納入採購先進武器系統，並提高火砲和其他彈藥生產的資金。此外，為確保軍援不會影響美國的戰備狀態，也會撥款四十四億美元用於補充美國武器庫存，另有卅三億美元用於美國目前在該地區的軍事行動。

眾院共和黨人已明確表示，即使參院法案通過表決，在眾院仍將面臨巨大困難。強生三日致函同僚表示，參院未能讓眾院參與其一籃子援助計畫談判，已喪失迅速立法的能力，眾院將通過一項專門關切以色列的軍援計畫，「繼續發揮領導作用」。

值得注意的是，眾院的新提案雖比去年十一月的提案規模更大，但放棄以削減國稅局預算做為資金來源的條款。當時，共和黨人就批評這項條款為民主黨人提供「政治掩護」，可以投票反對大部分民主黨基礎選民也支持的援助法案。強生如今強調，新提案推出後，「參院將不再有反對迅速通過這項法案的任何藉口，以對我們的盟友提供關鍵支持」。

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