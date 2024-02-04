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美眾院公布5524億軍援以色列不含烏克蘭與台灣 白宮表態反對

白宮新聞秘書尚皮耶強調，眾院共和黨人提案無助於幫助烏克蘭抵禦俄羅斯侵略，並且拒絕向巴勒斯坦平民提供人道主義援助。（法新社檔案照）

白宮新聞秘書尚皮耶強調，眾院共和黨人提案無助於幫助烏克蘭抵禦俄羅斯侵略，並且拒絕向巴勒斯坦平民提供人道主義援助。（法新社檔案照）

2024/02/04 16:12

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國聯邦眾議院3日公佈了一項176億美元（約新台幣5524億元）的法案，對以色列打擊哈瑪斯提供新的軍事援助。不過，這項法案並未包含烏克蘭和台灣的軍援，白宮已表態反對。

眾院撥款委員會說，176億美元議案包括説明以色列補充飛彈防禦系統、採購額外先進武器系統並生產彈藥等。部分資金用於補充以色列反擊哈瑪斯後所需武器。

據《美國之音》報導，共和黨控制的眾院先前批准143億美元（約新台幣4488億元），對以色列提供新的軍援，但要求大幅削減美國國稅局的資金為此付錢。民主黨控制的參院對此條文不滿，預計推出綜合法案，既援助以色列，又對烏克蘭提供新的軍援。參院法案預計包含建議加強美國南方和墨西哥邊境的安全。

眾議院議長強生（Mike Johnson）去年底提案，大幅刪去原本拜登政府要求的1060億美元（約新台幣3.34兆元）追加金額，排除對烏克蘭以及對台灣的額外軍援，也剔除拜登要求的邊境防衛經費。且強生還要求刪減拜登政府的《降低通膨法》（Inflation Reduction Act，IRA）的預算金額，將其挪用為143億美元對以色列的援助經費。

強生在信中對議員說，議案可能下週提交全院表決。目前尚不清楚眾院共和黨極右翼議員是否支持此草案。

眾院和參院都必須通過同一個議案並送交總統拜登簽字後，才能生效。

白宮3日抨擊眾院此舉將顛覆拜登政府透過國家安全補充資金計畫的努力，其中包括為烏克蘭和美墨邊境提供額外資金，稱其為共和黨「最新的憤世嫉俗的策略」。

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在一份聲明中表示：「以色列的安全應該是神聖的，而不是政治遊戲」、「我們強烈反對這一策略，它無助於確保邊境安全，無助於幫助烏克蘭人民抵禦（俄國總統）普廷的侵略，並且拒絕向巴勒斯坦平民提供人道主義援助。」

根據統計，自二戰以來，美國一直是以色列最大的軍事援助國，目前已累積獲得超過1580億美元（約新台幣4.95兆）的資金，是對烏克蘭的2倍之多。

美國是以色列最大軍援國。（美聯社）

美國是以色列最大軍援國。（美聯社）

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