白宮重申國際法：以色列應保護醫院無辜民眾

白宮發言人柯比（右）22日呼籲，以色列應保護醫院的無辜民眾、醫務人員及患者。（彭博資料照）

2024/01/23 12:40

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列軍隊持續掃蕩加薩走廊南部，深入主要城鎮汗尤尼斯（Khan Younis）西部，襲擊1間醫院、並對另1間醫院展開包圍。美國22日呼籲以色列保護醫院中的無辜民眾，包括醫務人員及患者。

據《路透》報導，以色列部隊首次進駐汗尤尼斯西側、地中海沿岸馬瓦西（Al-Mawasi）地區。加薩衛生部發言人奇德拉（Ashraf al-Qidra）指出，以軍襲擊了位於馬瓦西的開爾醫院（Al-Khair hospital），逮捕數名醫務人員。

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當地居民表示，加薩南部正遭受開戰迄今最猛烈的空襲砲火。以色列並未就醫院情況發表任何評論，軍方僅稱3名以色列士兵22日在加薩南部陣亡。

奇德拉強調，光是21日晚間汗尤尼斯就有至少50人喪生，且因醫療設施遭封鎖，救援人員無法對數十名死傷者進行治療。

白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）22日表示，支持以色列的自衛權，但他補充：「我們希望他們（以色列）遵循國際法，並盡可能保護醫院中的無辜民眾、醫務人員及患者。」

以色列指控哈瑪斯武裝分子在醫院及其周遭活動，但哈瑪斯及醫務人員均否認了這一點。

美國持續敦促以色列減少加薩平民傷亡，呼籲該國約束在約旦河西岸針對巴勒斯坦人的暴力行為；同時重申「兩國方案」是解決以巴衝突的最佳方案。

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