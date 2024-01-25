9死75傷！聯合國難民營挨砲轟 華府罕見譴責以色列

聯合國24日表示，以色列戰車襲擊了加薩1座大型聯合國難民營，造成大規模傷亡。圖為民眾當天試圖撲滅火勢畫面。（美聯社）

2024/01/25 07:43

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國24日表示，以色列戰車襲擊了加薩走廊（Gaza Strip）1座大型聯合國難民營，造成大規模傷亡；但以色列否認其部隊應對此負責，並暗指巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）發動了砲擊。

據《路透》報導，聯合國官員表示，本次襲擊重創了加薩南部汗尤尼斯（Khan Younis）的1座職業培訓中心，該中心於戰爭爆發後收容了近3萬名巴勒斯坦難民，此舉引起了美國罕見的直接譴責。

請繼續往下閱讀...

聯合國巴勒斯坦人道事務協調員麥高德瑞克（James McGoldrick）證實：「（汗尤尼斯）發生了大規模人員傷亡，部分建物起火，並有死亡報告。許多人試圖逃離現場，卻未能成功。」

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）加薩事務主任懷特（Thomas White）指出，2枚戰車砲彈擊中了職業培訓中心的1棟建築，當時約800名難民被安置在內，造成至少9人死亡、75人受傷。

UNRWA負責人拉扎里尼（Philippe Lazzarini）則表示，死亡人數可能持續上升。拉扎里尼說：「該難民營是明確標記的聯合國設施，其座標已與以色列當局共享，如同我們的其他設施一樣。這是再一次的公然無視戰爭基本規則行為。」

對此，美國國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）強調：「我們對今天（24日）針對聯合國汗尤尼斯職業培訓中心的襲擊表示遺憾......平民必須被保護；聯合國設施受保障的性質必須被尊重；人道事務工作者也必須受到保護，以便他們能繼續為平民提供所需的人道主義援助。」

以色列軍方最初對事件發表的聲明稱，汗尤尼斯地區為哈瑪斯武裝分子的基地，並承認戰鬥發生在大批平民周遭。

華府罕見發表公開批評後，以軍立即發出了第二份聲明，稱已對武器系統展開檢查，排除了部隊襲擊職業培訓中心的可能性。以軍補充，全面的調查工作仍在持續進行，將確認本次襲擊是否由哈瑪斯砲火所導致。

去年10月下旬以色列展開地面攻擊行動以來，儘管華府經常提出擔憂，但鮮少公開批評以色列的具體行動。據了解，襲擊發生數小時後天色漸暗，聯合國人員卻仍無法抵達該地區，所有對外通訊均被封鎖。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法