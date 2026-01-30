為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    藍白強修衛廣法闖關復台 NCC潑冷水：中天新聞「不適用」

    2026/01/30 22:00 記者吳亮儀／台北報導
    衛廣法修正案三讀通過，中天喊：新聞自由的勝利。（中天提供）

    衛廣法修正案三讀通過，中天喊：新聞自由的勝利。（中天提供）

    國民黨立委羅智強等人提出「衛星廣播電視法修正案」欲讓中天新聞台復台，被批評為「中天條款」，國民黨和民眾黨今天（30日）三讀通過修正草案。國家通訊傳播委員會說明，因為回溯條款沒有了，所以仍在訴訟中的中天案不適用，但未來如果又有電視台換照沒通過，就會適用這條款。

    中天新聞台在2020年換照時，NCC以內控自律失靈、違規過多，否決換照。中天新聞台在同年12月12日停播，並對NCC提起行政訴訟，訴訟仍在進行中。

    NCC主秘黃文哲表示，當中最關鍵的第19條修法規定，最終通過的條文中「沒有回溯條款」，所以不適用在已經不予換照、且仍在進行訴訟中的中天新聞台。

    黃文哲強調，法律是「往後適用」，所以這項修法適用對象必須是目前正在審照或未來的案件，中天新聞台早已被NCC決議不予換照、不適用，但未來如果再有被NCC不予換照的案例，就會適用。

    他也指出，這項修法同時把執照有效期從6年拉長到9年，所以最近2年不會有新聞台換照，但對於修法有許多窒礙難行的地方，NCC之後會邀集專家，討論如何修法。

