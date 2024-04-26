習近平會晤美國務卿布林肯 稱中美應「求同存異不搞惡性競爭」

美國國務卿布林肯（左）今下午在北京人民大會堂與中國領導人習近平（右）會晤。（法新社）

2024/04/26 17:51

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿布林肯今（26）日稍早與中國外長王毅會談後，下午在北京人民大會堂與中國領導人習近平會晤，習近平在開場時即向布林肯表示，中美應該要「求同存異，不搞惡性競爭」，稱中美有可能「共同發展、各自繁榮」。

根據《BBC》報導，布林肯今下午與中國領導人習近平會晤，習近平開場時就表示，中美應求同存異，不搞惡性競爭，不應該說一套做一套，習近平對美方提出三大原則，包含相互尊重、和平共處與合作共贏等，並再次重申，地球夠大，足夠容下中美兩國共同發展、各自繁榮。

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《BBC》現場記者指出，布林肯24日就飛抵中國，但一直到今天會議前1個多小時才公開證實將與習近平會面，會議開始後，雙方語氣緩和，態度堅定，習近平維持去年11月訪美時的外交口吻，呼籲兩國應成為夥伴而非競爭對手，籲美方對中國發展抱持正面看待。

習近平也在會中向布林肯表示，從去年11月與美國總統拜登會面以來，中美關係有一些進展，但仍有許多問題待解決，有進一步努力的空間，針對本次會晤，習近平對布林肯說，「國務卿先生這次來訪，是我與拜登總統數週前通話時定下來的，希望你不虛此行」。

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