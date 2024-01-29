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以哈衝突後首傳美軍喪生！無人機襲擊釀3死 拜登矢言報復

駐紮在約旦東北部、靠近敘利亞邊境的美軍基地28日遭無人機襲擊，美國總統拜登誓言將追究責任。（資料照，法新社）

駐紮在約旦東北部、靠近敘利亞邊境的美軍基地28日遭無人機襲擊，美國總統拜登誓言將追究責任。（資料照，法新社）

2024/01/29 07:19

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國官員表示，駐紮在約旦東北部、靠近敘利亞邊境的美軍基地28日遭無人機襲擊，導致3名美軍人員喪生，傷員可能超過數十人。美國總統拜登直指伊朗支持的武裝團體發動了這起攻擊，誓言將追究責任。

綜合媒體報導，拜登將事件責任歸咎予伊朗支持的武裝團體。他在聲明中稱：「毋庸置疑，我們將會以我們選擇的時間點和方式，對所有應負責任者追究責任......蒐集有關於這起攻擊的事實同時，我們得知這是伊朗所支持、在敘利亞和伊拉克運作的激進武裝團體所為。」

不具名的美國官員告訴路透，至少有34名人員接受了創傷性腦損傷的評估；另兩名不同官員則表示，部分負傷的美軍已從基地撤離，將接受進一步治療。

美軍中央司令部（US Central Command）在聲明中指出：「1月28日，一起（無人機）單向攻擊，對靠近敘利亞邊境的約旦東北部1座基地造成衝擊，導致3名美國軍人喪生、25人受傷。」

這是以色列和巴勒斯坦伊斯蘭武裝團體哈瑪斯（Hamas）在加薩走廊交戰數月以來，首度傳出駐中東美軍遭伊朗支持的武裝團體襲擊身亡，促使區域風險大幅升高。

兩名美國官員表示，無人機於28日凌晨突襲軍營，造成大量傷亡。

「伊拉克伊斯蘭反抗運動」（Islamic Resistance in Iraq）長年在該國境內活動，聲稱對3座基地發動攻擊，其中1座正位於約旦、敘利亞邊境。

以哈衝突爆發後，美軍在伊拉克和敘利亞頻頻遭到伊朗支持的組織襲擊，截至目前已超過150次，在28日襲擊前已造成至少70人受傷，其中大多數是創傷性腦損傷；美國軍艦也遭到伊朗支持的葉門叛軍組織「青年運動」（Huthis）攻擊。

儘管如此，華府迄今堅稱並未在該地區進入戰爭狀態，但持續對伊拉克、敘利亞境內伊朗支持的激進組織進行報復。

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