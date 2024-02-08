遇暴風雨……美軍「超級種馬」直升機墜山區！5人全罹難

美軍一架CH-53E「超級種馬」直升機近日墜毀於加州聖地牙哥山區，機上全員罹難。圖為同型機，非失事直升機。（路透檔案照）

2024/02/08 23:45

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州近日一架軍用直升機墜毀山區，美國軍方週四（8日）證實此事，並遺憾宣布失事飛機上的5名人員確認身亡。

綜合美媒報導，隸屬於海陸第三航空聯隊（3rd Marine Aircraft Wing）一架CH-53E「超級種馬」直升機（CH-53E Super Stallion），本週二（6日）深夜從拉斯維加斯（Las Vegas）克里奇空軍基地（Creech Air Force Base）飛往南加州米拉瑪陸戰隊航空站（MCAS Mirama）的途中突然失聯，之後於週三（7日）上午在聖地牙哥縣（San Diego）松谷山區（Pine Valley）發現直升機殘骸，確認失事。

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美國海軍陸戰隊8日發表聲明表示，失事直升機上有5位海軍陸戰隊員，已證實全員罹難，「我們向殉職傑出人員的家屬表達沉痛哀悼，儘管我們了解服兵役的固有風險，但任何生命的損失總是令人難以承受，我們將永遠感謝他們的職責和無私服務。」

據悉，事發當天聖地牙哥正發生暴風雨，不排除失事與惡劣天氣有關，目前美國軍方正在調查事故原因。

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