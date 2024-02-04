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美國醫療直升機墜毀釀3死 事後調查發現殘骸中有「鵝屍」

美國國家運輸安全委員會近期發布奧克拉荷馬州一起墜機事故的調查報告，發現有一具鵝屍卡在飛行控制系統的殘骸中。（美聯社）

美國國家運輸安全委員會近期發布奧克拉荷馬州一起墜機事故的調查報告，發現有一具鵝屍卡在飛行控制系統的殘骸中。（美聯社）

2024/02/04 11:47

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國奧克拉荷馬州一架醫療直升機1月20日完成病人後送作業返程途中墜毀，機上3人全數罹難。美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）初步調查報告指出，調查發現有一具鵝屍卡在飛行控制系統的殘骸當中，不過目前並不清楚這具「鵝屍」是否為墜機主因。

綜合外媒報導，這起事件發生在1月20日，當時這架飛機上有飛行員擊兩名護理人員，在將病人送至奧克拉荷馬醫院時，在返回韋瑟福德（Weatherford ）的途中，因不明原因墜毀，地點位於奧克拉荷馬市西方97公里處的一處牧場。

美國國家運輸安全委員會近期發布的調查報告中指出，調查人員在直升機的飛行控制系統內發現一具鵝屍，並在機身殘骸散布區域內發現了幾隻野鵝，調查單位也採集了這幾隻鵝的羽毛作為化驗樣本。

調查報告並沒有說明直升機是否是被鵝「鳥擊」，也沒有說這具鵝屍是否為墜機原因，僅表示依照事故現場附近的鳥類活動頻率來說，可能性很低。美國國家運輸安全委員會表示，要查出這起事故的事發原因，可能需要長達兩年。

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