美國醫療直升機墜毀釀3死 事後調查發現殘骸中有「鵝屍」
2024/02/04 11:47
黃邦平／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕美國奧克拉荷馬州一架醫療直升機1月20日完成病人後送作業返程途中墜毀，機上3人全數罹難。美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）初步調查報告指出，調查發現有一具鵝屍卡在飛行控制系統的殘骸當中，不過目前並不清楚這具「鵝屍」是否為墜機主因。
綜合外媒報導，這起事件發生在1月20日，當時這架飛機上有飛行員擊兩名護理人員，在將病人送至奧克拉荷馬醫院時，在返回韋瑟福德（Weatherford ）的途中，因不明原因墜毀，地點位於奧克拉荷馬市西方97公里處的一處牧場。
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美國國家運輸安全委員會近期發布的調查報告中指出，調查人員在直升機的飛行控制系統內發現一具鵝屍，並在機身殘骸散布區域內發現了幾隻野鵝，調查單位也採集了這幾隻鵝的羽毛作為化驗樣本。
調查報告並沒有說明直升機是否是被鵝「鳥擊」，也沒有說這具鵝屍是否為墜機原因，僅表示依照事故現場附近的鳥類活動頻率來說，可能性很低。美國國家運輸安全委員會表示，要查出這起事故的事發原因，可能需要長達兩年。