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加拿大通勤機飛往鑽石礦場失事 至少6人罹難

力拓集團（Rio Tinto）在加拿大冰冷遠北地區的Diavik鑽石礦場。（彭博）

力拓集團（Rio Tinto）在加拿大冰冷遠北地區的Diavik鑽石礦場。（彭博）

2024/01/24 22:52

〔中央社〕一架載運工人前往加拿大冰冷遠北地區力拓集團（Rio Tinto）鑽石礦場的小型通勤飛機，昨天在起飛不久後墜毀。法新社指出，6人因而喪生。

澳洲礦業巨頭力拓表示，一架「載有一些我們的員工」、飛往戴艾維克（Diavik）鑽石礦區的飛機墜毀，「造成人員傷亡」。

根據航空界一名消息來源人士，有1人倖存。這名人士未獲授權向媒體發言，因此不願公開身分。

路透社報導，目前尚不清楚機上有多少人，但擁有這架飛機的西北航空租賃公司（Northwestern Air Lease）在其網站上表示，旗下有兩種英國航太系統公司（BAE）捷流型客機（Jetstream）類型的機隊，每架均可搭載19名乘客。

安大略省（Ontario）翠登（Trenton）聯合救援協調中心（Joint Rescue Coordination Centre）表示，這架飛機於當地時間上午8時50分左右從史密斯堡（Fort Smith）起飛後不久便失聯。

史密斯堡位於西北地方（Northwest Territories）首府黃刀鎮（Yellowknife）西南方320公里。

路透社報導，力拓執行長施陶斯霍爾姆（Jakob Stausholm）發表聲明表示，公司對這起墜毀事故感到悲痛。他說：「我們正與當局密切合作，並將竭盡所能協助他們查明緣由。」

加拿大交通安全局（Canadian Transportation Safety Board）表示，已派出一組調查人員調查這起事故，並正在蒐集資訊。

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