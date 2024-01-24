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俄軍機墜毀畫面曝光！傳機上65名烏戰俘全罹難 俄退將控烏軍擊落！

俄羅斯軍方一架「伊留申-76」運輸機24日於別爾哥羅德墜毀。圖為同型機，與本文無關。（路透）

俄羅斯軍方一架「伊留申-76」運輸機24日於別爾哥羅德墜毀。圖為同型機，與本文無關。（路透）

2024/01/24 20:13

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭已持續近2年，今天（24日）傳出俄羅斯一架軍用運輸機在與烏克蘭接壤的別爾哥羅德地區（Belgorod）墜毀，據稱機上有60多名烏克蘭戰俘，恐全數罹難；但也有消息稱機上載運的是俄軍飛彈，準備到前線進行補給作業。目前還未能獨立證實哪些消息為真。

綜合外媒報導，俄羅斯軍方一架「伊留申-76」（Ilyushin-76）運輸機今天上午11點（台灣時間24日下午4點）左右於別爾哥羅德的亞布洛諾沃村（Yablonovo）附近墜毀，軍機急速下墜發生爆炸、濃煙竄天的畫面在網上瘋傳。

對此，俄國防部證實此次失事意外，表示這架運輸機機上有65名被俘的烏克蘭軍事人員，以及6名機組人員及3名隨行人員，共計74人，當時準備到別爾哥羅德與烏軍進行換俘，已知失事後機上全員罹難。不過有烏國媒體引述烏軍總參謀部消息稱，該架軍機上是載運俄國S-300防空系統的飛彈，準備到前線補給，並未提到戰俘一事。

另外，伊留申-76墜毀的消息曝光後，有部分烏國媒體起初暗示是被烏國軍隊擊落，但相關報導內容後來被刪除。專門分享烏俄戰事的X平台用戶「烏克蘭前線」（Ukrainian Front）則PO照指稱，伊留申-76墜毀地的另一邊天空疑有火砲射擊後的殘煙，「很顯然，IL-76是被擊落的」，至於是哪一方發動攻擊不得而知。

對此，俄方指控是烏國發射砲彈擊落該運輸機，俄國杜馬議員、退役陸軍軍官卡爾塔波洛夫（Andrei Kartapolov）宣稱，「這絕對是故意的，烏軍非常清楚這架飛機要執行的任務與目的地，他們就是要破壞換囚行動」。卡爾塔波洛夫還說，失事的伊留申-76是被美國或德國製造的3枚飛彈擊落。目前烏國防部還未回應，上述消息也都未有第三方能夠獨立證實，但被擊落的消息若屬實，這將是烏俄戰爭近2年來於邊境發生最嚴重的事件。

俄羅斯軍方一架「伊留申-76」運輸機24日於別爾哥羅德墜毀，軍機急速下墜發生爆炸、濃煙竄天的畫面在網上瘋傳。（圖翻攝自X平台）

俄羅斯軍方一架「伊留申-76」運輸機24日於別爾哥羅德墜毀，軍機急速下墜發生爆炸、濃煙竄天的畫面在網上瘋傳。（圖翻攝自X平台）

有民眾在另一邊的天空拍到疑似火砲射擊後的殘煙。（圖翻攝自X平台）

有民眾在另一邊的天空拍到疑似火砲射擊後的殘煙。（圖翻攝自X平台）

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