俄軍機墜毀畫面曝光！傳機上65名烏戰俘全罹難 俄退將控烏軍擊落！

2024/01/24 20:13

祝蘭蕙/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕烏俄戰爭已持續近2年,今天(24日)傳出俄羅斯一架軍用運輸機在與烏克蘭接壤的別爾哥羅德地區(Belgorod)墜毀,據稱機上有60多名烏克蘭戰俘,恐全數罹難;但也有消息稱機上載運的是俄軍飛彈,準備到前線進行補給作業。目前還未能獨立證實哪些消息為真。

綜合外媒報導,俄羅斯軍方一架「伊留申-76」(Ilyushin-76)運輸機今天上午11點(台灣時間24日下午4點)左右於別爾哥羅德的亞布洛諾沃村(Yablonovo)附近墜毀,軍機急速下墜發生爆炸、濃煙竄天的畫面在網上瘋傳。

對此,俄國防部證實此次失事意外,表示這架運輸機機上有65名被俘的烏克蘭軍事人員,以及6名機組人員及3名隨行人員,共計74人,當時準備到別爾哥羅德與烏軍進行換俘,已知失事後機上全員罹難。不過有烏國媒體引述烏軍總參謀部消息稱,該架軍機上是載運俄國S-300防空系統的飛彈,準備到前線補給,並未提到戰俘一事。

另外,伊留申-76墜毀的消息曝光後,有部分烏國媒體起初暗示是被烏國軍隊擊落,但相關報導內容後來被刪除。專門分享烏俄戰事的X平台用戶「烏克蘭前線」(Ukrainian Front)則PO照指稱,伊留申-76墜毀地的另一邊天空疑有火砲射擊後的殘煙,「很顯然,IL-76是被擊落的」,至於是哪一方發動攻擊不得而知。

對此,俄方指控是烏國發射砲彈擊落該運輸機,俄國杜馬議員、退役陸軍軍官卡爾塔波洛夫(Andrei Kartapolov)宣稱,「這絕對是故意的,烏軍非常清楚這架飛機要執行的任務與目的地,他們就是要破壞換囚行動」。卡爾塔波洛夫還說,失事的伊留申-76是被美國或德國製造的3枚飛彈擊落。目前烏國防部還未回應,上述消息也都未有第三方能夠獨立證實,但被擊落的消息若屬實,這將是烏俄戰爭近2年來於邊境發生最嚴重的事件。

???? ???? BREAKING: Ukrainian Armed Forces sources confirm the shooting down of a Russian IL-76 military plane transporting S-300 missiles over Belgorod region in Russia. The rumor of Ukrainian POWs being on board the plane is FALSE. pic.twitter.com/2GtszJYI8v

❗️Apparently, the ????????IL-76 was shot down.



In the full video from local residents, you can see a trail of smoke in the sky, similar to that left after the explosion of an anti-aircraft missile. pic.twitter.com/5vVjci8UBO