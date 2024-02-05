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韓國首爾大雪警報！江原道單日爆7起車禍

韓國從5日早上起，各地出現降雪跟降雨的情況。（歐新社）

韓國從5日早上起，各地出現降雪跟降雨的情況。（歐新社）

2024/02/05 22:38

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕韓國從今天（5日）早上起，各地出現降雪跟降雨，氣象廳5日當地時間晚上8時20分許（台灣時間晚上7時20分），針對首爾東北、西南、西北地區發佈大雪警報，江原道山區也發布大雪警報，降雪量超過30公分，明天雪勢預估會更嚴重，呼籲民眾做好相關準備。

《韓聯社》報導，受韓國西部大氣低壓槽和濟州南部海上低氣壓影響，韓國從今天至明晨將迎來降雪和降雨，夜間氣溫將再度降至零下，估計明早最低氣溫將在零下5度至零上4度間，而首爾明天氣溫將介於零下2度至零上5度間。

另外，《SBS》報導，韓國從今早大雪就下個不停，目前江原道跟太白山區已發布大雪特報，江原道插唐嶺、九龍嶺、陳富嶺等大部分山坡地降雪量超過30公分；另外，東部沿海跟嶺西部分內陸地區、京畿道及仁川部分地區也發布大雪注意報。

持續降雪也引發交通事故，江原道今天就發生7起車禍，其中平昌郡大關嶺高速公路有3車連續追撞，造成4人受傷。

韓國氣象廳預估，截至明天江原道最多會累積8公分降雪量，忠清北道跟慶尚北道為2至7公分，首都圈跟全羅北道東部會有1至5公分的積雪。由於這波降雪含大量濕氣，質地相當重，氣象廳也呼籲民眾做好準備防止意外發生，農林牧魚業避免相關設備受損。

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