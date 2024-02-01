加大金融評論管控 中國國安部將視「唱衰經濟者」為國安威脅！

中國經濟崩盤受到國際關注。（歐新社）

2024/02/01 22:19

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國經濟崩盤受到國際關注，儘管中國股市步履蹣跚、房地產市場陷入空前危機，中國最近仍聲稱去年經濟增長超過5%的預期數字，還說這是在沒有採取強力刺激措施的情況下就有如此成績，讓外界聽了直搖頭。不過中國人民有苦說不出，因為中共最高情報機構近期發布警告，稱批評經濟的中國人將被視為新的國安威脅。

《紐約時報》中文網昨天（1/31）刊登報導指出，中國政府在努力恢復過去經濟活力的同時，審查並試圖恐嚇對經濟和政府政策做出悲觀評論的經濟學者、金融分析師或KOL的力度不斷加大，不少關於中國人民遭遇經濟困境、農民工生活水平低下的新聞、評論文章都被刪除，中國的社群平台如微博，也都警告用戶不要對經濟「惡意唱衰」或傳播負面情緒，還呼籲用戶能夠幫助「提振經濟發展信心」。

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中國國家安全部2023年底就透過微信公眾號發布公告，稱中國國家安全正面臨新的威脅，即「批評經濟的中國人」，要求公民努力實現中國國家主席習近平的經濟願景，不要被試圖透過「虛假敘事」唱衰中國經濟的人所左右，尤其是外部一些「妄圖興風作浪的居心叵測者」，企圖動搖國際社會對中國的投資信心。為避免民眾受「謠言」影響，中國國安部表示將會把重點放在「加強經濟宣傳和輿論引導」上。

除了內部輿論管控，《紐時》表示在過去一年裡，中國透過突擊搜查、拘留和逮捕的方式，將目標放在與外國有聯繫的諮詢和顧問公司，因為這些公司幫助外國企業評估在中國的投資，習近平認為是這些公司阻撓外資挹注，但中共加大限制訊息流動、限制不利經濟數據發布、限制批評性金融言論的動作，反而只會加深外國投資者和外企對中國經濟真實狀況、投資市場惡化的擔憂。

美國加州大學柏克萊分校信息學院（UC Berkeley School of Information）研究科學家蕭強就直言，他去年下半年開始注意到，中國審查機構刪除許多財經新聞、評論的速度越來越快，「政府越是壓制有關經濟的負面信息，人們對實際經濟形勢的信心就越低」。

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