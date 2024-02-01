男孩在池塘撈出「人類頭骨」 DNA檢測竟是失蹤20年逃犯

美國一名男孩在池塘邊玩耍時，意外撈到一個人類頭骨；示意圖，與新聞事件無關。（法新社）

2024/02/01 19:25

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國賓州一名男孩2022年在池塘玩耍時，意外撈到一個「人類頭骨」，隨後頭骨被進行分析，2年後分析結果出爐，該頭骨竟是屬於一名20多年前試圖殺死妻子的逃犯！

綜合外媒報導，美國賓州一名13歲男孩邦德（Dylan Bond）2022年4月在池塘尋找青蛙時，突然感覺腳邊有東西，便用棍子試圖撈起，怎料撈起後竟發現是「人類頭骨」，「一開始我以為是烏龜，沒想到我會遇到人類頭骨」。

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隨後該頭骨被送往梅西赫斯特大學（Mercyhurst University）進行分析，時隔2年，鑑定報告終於出爐，該頭骨竟是失蹤20年的逃犯哈特（Roger Hart）。據了解，哈特曾在2004年試圖殺死自己的妻子後潛逃。

當時哈特逃離不久後，人們在一個池子旁發現他的汽車，但除了人以外，鑰匙和錢包都在車內，自此之後就再也沒有人見過他。

地方檢察官表示，分析確定頭骨屬於男性，並且已經泡在水中超過10年，而調查也對頭骨進行高級DNA分析，確認這就是哈特的頭骨，但由於頭骨的狀況不佳，加上缺少其他骨骼遺骸，並無法確認哈特的死因。

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