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    驚！ 美國男子撿到骷髏頭帶回家擺1年 意外揪出命案內幕

    美國一名男子甘迺迪出外遛狗時，愛犬意外發現了一顆完整的人類頭骨，甘迺迪將這個頭骨帶回家當擺飾放了一年，經兒子報警後才發現，這個頭骨屬於一名失蹤多年的男子麥坎。人類頭骨示意圖。（法新社）

    美國一名男子甘迺迪出外遛狗時，愛犬意外發現了一顆完整的人類頭骨，甘迺迪將這個頭骨帶回家當擺飾放了一年，經兒子報警後才發現，這個頭骨屬於一名失蹤多年的男子麥坎。人類頭骨示意圖。（法新社）

    2020/10/29 16:50

    〔即時新聞／綜合報導〕美國一名男子甘迺迪（Brian Kennedy）出外遛狗時，愛犬意外發現了一顆完整的人類頭骨，甘迺迪將這個頭骨帶回家當擺飾放了一年，經兒子報警後才得以發現，這個頭骨屬於一名失蹤多年的79歲男子麥坎（Willie McCann），地方檢察官指出，麥坎有可能遭到家族成員殺害。

    綜合外媒報導，甘迺迪住在美國田納西州摩根郡（Morgan County），去年某日出外遛狗，愛犬在樹林中意外發現一顆完整的骷髏頭，甘迺迪發現後並未多想，還帶回家、放在壁爐架上當作「擺飾」。

    不過甘迺迪的兒子塞克斯頓（Alfonzo Sexton）對於這顆骷髏頭感到不安，決定報警處理，警方也針對甘迺迪家的後院展開搜索，但並未發現其他遺骸。後來，警方將這骷髏頭送至諾克斯郡的法醫中心，送驗後才發現，這顆骷髏頭屬於在2012年9月失蹤的男子麥坎。

    麥坎的兄弟在多年前已經陸續去世，地方檢察官強森（Russell Johnson）在臉書上表示，麥坎確實有可能被已經去世的家族成員殺害，目前警方仍在調查當中，並呼籲有相關資訊的民眾能夠提供線索，找出真正的兇手。

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