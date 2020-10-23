克里米亞青銅時代頭骨出土！學者驚5千年前就有「開腦手術」

考古學家在克里米亞出土一顆5000年前的男性人類頭骨，發現上面有動過「開腦手術」的跡象。（圖擷自推特）

2020/10/23 18:25

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯考古學家近日在克里米亞出土一顆5000年前、青銅器時代的人類頭骨，經過電腦掃描比對之後，專家們發現這顆頭骨有「開腦手術」的痕跡，藉此推斷在5000年前，人類就已經有卓越的外科手術技術。

綜合外媒報導，俄羅斯科學考古研究所近日做出一份研究，從克里米亞出土的男性人類頭骨上，可以發現其上面有「穿刺」的跡象，人類學家瑪麗拉（Maria Dobrovolskaya）指出，儘管在遠古時代，手術的成功機率仍很高，這名男性在當時正接受「開腦手術」，只可惜手術並未成功，在手術過後這名男性便不幸去世。

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石器時代考古學家奧莉西亞（Olesya Uspenskaya）表示，那時候的「醫生」應該有一套專業的手術器具，而為他「開腦」的醫生，使用不同種類的「石製刀片」，在他的頭骨上留下3處痕跡，這些痕跡是細長的線性形狀。

考古學家認為，遠古時代人類進行「開腦手術」，主要目的是希望讓病患「轉性」，藉由開腦讓病患減輕劇烈的頭痛、減壓或治療癲癇；而他們所使用的麻醉藥劑，通常是利用大麻、迷幻蘑菇等，甚至是薩滿教的舞蹈，來緩解病患的緊張與疼痛。

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