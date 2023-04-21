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    強盜犯張天昊外役監服刑脫逃 檢警全力追緝

    自台南明德外役監脫逃的37歲男子張天昊。（記者劉慶侯翻攝）

    自台南明德外役監脫逃的37歲男子張天昊。（記者劉慶侯翻攝）

    2023/04/21 17:36

    〔記者吳政峰／台北報導〕強盜犯張天昊被判刑8年10月，2021年12月間獲選入明德外役監服刑，未料21日早上9點半時，張男竟趁著作業期間脫逃，監所獲悉後立刻於1小時內通報，台南地檢署與全國員警目前正全力追緝中。

    21日上午9時30分許，明德外役監第9工作組受刑人張天昊於作業中脫逃，外役監發覺後，立即成立緊急事件應變小組，由典獄長召集各科室主管指示依應變編組作業，下令立即收封清點人數，所有人員全力投入監內、外圍的搜捕工作，並通報轄區新化警分局及法務部矯正署。

    外役監依規定於1個小時內，以獄政系統通報交換至警政資訊系統（M-Police），以提供全國員警查詢脫逃事件；並於2個小時內以公文函報台南地方檢察署偵辦其脫逃罪嫌。

    據悉，張天昊2020年4月間入矯正機關執行，於2021年12月間依外役監條例遴選規定移入明德外役監執行，罪名為強盜罪，刑期8年10月，在監期間曾有5次核准其返家探視，均有按時返監。

    外役監除請家屬協尋外，同時持續將相關資訊提供檢警依法追緝，並全力配合檢警緝捕事宜，並檢討事件緣由，採取因應改進作為，以防範及避免再次發生。

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