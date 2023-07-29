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    中國「美女殺人犯」抓到了！謀殺小三逃亡24年 現在變這樣……

    解麗萍清秀外貌一度引起關注，甚至有「高顏值逃犯」稱號。（圖擷取自微博）

    解麗萍清秀外貌一度引起關注，甚至有「高顏值逃犯」稱號。（圖擷取自微博）

    2023/07/29 23:58

    〔即時新聞／綜合報導〕中國山西省公安廳昨天（28日）發布消息指出，終於抓到潛逃24年的謀殺小三的女嫌犯解麗萍，她1999年7月潛逃，中國警方多次公告懸賞，清秀外貌一度引起關注，甚至有「高顏值逃犯」稱號，如今落網「歲月不饒人」，顏值驚豔變成驚嚇！

    綜合中媒報導，中國山西警方展開夏季行動期間，重新梳理24年前案情，向多省市發出協查通報，最後在徐州市一處菜市場逮捕如今已55歲的解麗萍，公布落網照片。

    據了解，解麗萍自小就長相漂亮，學業優秀，曾有報考電視台意願，熱愛畫畫，但她涉嫌1999年7月殺人，被警方通緝，那時的她年僅31歲。警方多次發布她的懸賞通告，然而案子時間拖長，沒有新照片，解麗萍年輕時的清秀面孔意外引發許多討論。

    回顧案件，1999年7月7日晚間，山西鋁基地住宅區發生重大刑案，1人死亡1人受傷。經過調查，解麗萍在25歲時嫁給城裡的暴發戶，但兩人經常爭吵，最終決定離婚。

    離婚後，解麗萍驚覺前夫早已有小三，兩人還保持不斷聯繫，讓她怒火中燒，展開大老婆的反擊，與妹妹、妹夫聯手策劃報復計畫。然而，計畫出了差錯，妹夫意外將小三打死，而解麗萍的前夫則負傷逃脫。自此，解麗萍和妹夫分頭逃亡。

    山西警方在2013年逮到解麗萍妹夫，他全盤托出當年作案經過。解麗萍則到本週才被逮捕，結束了長達24年的逃亡生涯，如今55歲的她面臨審判和懲罰，恐要在監獄中反思悔過。

    謀殺小三的解麗萍逃亡24年，在55歲被捕。（圖擷取自微博）

    謀殺小三的解麗萍逃亡24年，在55歲被捕。（圖擷取自微博）

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