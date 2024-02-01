絕美婚紗照消失30年 美國八旬嬤靠「影中人」神奇找回

哈莉特尋回遺失多年的婚紗照。（圖擷取自網路）

2024/02/01 00:11

〔編譯張沛元／綜合報導〕拜網際網路與熱心鄉民之賜，美國德州聖安東尼奧（San Antonio, Texas）的85歲阿嬤哈莉特．蓋布瑞斯（Harriet Galbraith），終於找回消失30年的絕美婚紗照。

整件事要從今年1月13日在維吉尼亞州林奇堡（Lynchburg, Virginia）的一場拍賣會說起。定期去當地拍賣會尋寶的退休護士珊卓．波因德克斯特（Sandra Poindexter）在一盒老照片中，找到2幀加框的新娘婚紗照，並為影中人的顏質與華服傾倒，遑論這些照片明顯出自專業人士之手。

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珊卓以5美元（約台幣156元）標下這2張照片，但並不打算留下來欣賞，而是好奇想知道背後的故事，認為此等理應對某些人來說無比珍貴的照片，為何會流落到拍賣會上任人秤斤論兩。

珊卓猜得沒錯，現年85歲的哈莉特在1959年拍下這些絕美照，過去數十年來一直在找這些照片卻未果，幾乎已經絕望。

珊卓將絕美婚紗照發到當地1個臉書社團，詢問是否有人認識影中新娘或其家人；其中1張婚紗照的相框背後貼了一條膠帶，上面寫著「哈莉特˙伊麗莎白˙馬歇爾（蓋布瑞斯）」，疑似就是影中新娘的閨名與夫姓。

家住林奇堡的熱心鄉民唐娜．雷查德（Donna Reichard）看到後便動手肉搜，只花3小時就找到哈莉特及其後代。「我大概打電話給10到15人」65歲的唐娜說。「我一直打，直到打給1名男士，剛好就是她（哈莉特）的兒子…我發現新娘還在人世，真的好開心。」

同樣開心的是，在21歲拍下絕美婚紗照的哈莉特，「我驚呆了」；至於經唐娜轉告得知此事的珊卓，也不敢相信這麼快就找到人；珊卓告訴哈莉特，會把照片寄還給她。

2017年才從維吉尼亞州搬到德州的哈莉特，則不吝與熱心的珊卓與唐娜分享婚紗照背後的小八卦，像是照片中的婚紗是Christian Dior所設計，而且還是她前男友的母親送她的；拍攝時間是她與老公到法院私訂終身後的1959年8月24日，操刀拍攝者是曾為數名美國總統拍攝肖像的已故知名攝影師巴赫拉克（Bradford Bachrach）－－但哈莉特當年並不知道巴赫拉克是攝影大師。

哈莉特一直想把自己的婚紗照送給2名孫女，但卻遍尋不著照片的下落；當年她把照片送給住在林奇堡的母親，最後落到她姐姐的手中；當哈莉特向胞姐要求取回照片時，卻被告知找不到了；哈莉特推測，照片可能在她姐姐賣房時一併被賣掉，但為何最後出現在拍賣會上，則仍是個謎。

哈莉特的婚紗照出自知名攝影師巴赫拉克（Bradford Bachrach）之手。（圖擷取自網路）

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