日航事故機長英勇事蹟曝！ 殿後逃生一排排確認 解救遺漏乘客

東京羽田機場2日發生重大意外，日本航空（JAL）一架編號516客機與海上保安廳航機嚴重擦撞，導致機身起火。（歐新社）

2024/01/07 16:50

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕東京羽田機場2日發生重大意外，日本航空（JAL）一架編號516客機與海上保安廳航機嚴重擦撞，導致機身起火，當時日本航空上總計379人，在空服員臨危不亂的指揮下於18分鐘內全員逃出，被讚譽為「教科書式逃生」。據3名乘客透露，機長在危急時刻不但殿後逃生，甚至確認每一排是否還有乘客，結果成功解救數人。

綜合日媒報導，日本航空編號516客機2日從北海道新千歲機場出發後，同日下午5點47分左右於羽田機場著陸，隨後在跑道上與海保廳飛機發生碰撞起火燃燒，並滑行了約1公里後停止。根據日本航空公布當天的疏散細節，機上的機組人員加乘客總共有379人，最後一個離開起火飛機的人，是日本航空的機長。

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報導指出，機長在飛機著陸後的18分鐘內，先在確認完所有人員都順利逃生之後，才於當天晚間6點5分從緊急滑梯疏散至地面，接著2分鐘後，飛機機艙內燃起熊熊大火。根據日媒最新採訪，3名當時在機上的乘客透露，當時除了有數名空服員一邊大聲呼籲眾人冷靜、一邊指揮乘客快速前往逃生口，最後離開的機長更做出了非常英勇的舉動。

這3名乘客回憶，機艙內當時已經煙霧瀰漫，但從駕駛艙出來的機長不顧自身生命安危，選擇仍繼續留在機艙內，並走向後方一排一排座位確認是否有尚未逃生的乘客，此舉果然成功發現還有數名乘客待在座位上，讓機長趕緊將他們引導到前方逃生門，直到確認沒有人被遺漏後，機長自己才趕緊從緊急滑梯離開。

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