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機師父告誡女兒搭機注意「3關鍵事項」1款鞋勿穿

日本1名網友分享，擔任機師的父親從小提醒她搭機時務必注意「3點關鍵事項」自保，PO文曝光吸引超過大量網友討論，有人說「感謝提供有用的資訊」。（路透）

日本1名網友分享，擔任機師的父親從小提醒她搭機時務必注意「3點關鍵事項」自保，PO文曝光吸引超過大量網友討論，有人說「感謝提供有用的資訊」。（路透）

2024/01/04 11:03

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本航空客機與海上保安廳飛機2日在東京羽田機場發生相撞空安意外，日航機上379人全數逃生。1名日本網友分享，擔任機師的父親從小提醒她搭機時務必注意「3點關鍵事項」自保，PO文曝光吸引大量網友討論，有人說「感謝提供有用的資訊」。

這名網友2日於社群平台X發文提及，她作為1名機師的女兒，想重申父親從小告誡搭機3點注意事項，第1點是在飛機起飛和降落時須保持清醒，第2點為飛機起飛和降落時須穿好鞋子，最後千萬不要穿高跟鞋上飛機，因為約20％飛機事故在起飛過程中、50％發生在降落過程中，因此你的「逃跑行為可能會決定生死」。

這名網友補充，「繫好安全帶也很重要」，她有時在飛機起飛或降落過程會睡著，或呈現半夢半醒狀態，唯一不用花那麼多精力事情，也能為緊急情況做好準備，還有搭機時最好穿著能跑的運動鞋。

PO文曝光後，許多網友紛紛留言表達不同看法，有人說「感謝提供有用的資訊，我一直都穿高跟鞋，但決定以後旅行穿可以跑步的鞋子」、「謝謝你提供的信息，我會記住的」，也有網友理性回應「我記得從經常搭飛機旅行的父親聽過同樣的話，所以當我上飛機時，我只穿運動鞋。另外，我聽說在試圖逃跑滑梯時，長筒襪、緊身褲和合成材質的褲子會導致灼傷和刺激，所以我總是只穿100％純棉的褲子」。

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