日航事故乘客完整逃生影片曝光！ 有人想拿行李被大聲喝斥「別拿」

日航乘客拍下完整逃生過程，拍下乘客們冷靜應對、空服員引導乘客逃生的過程。（美聯社）

2024/01/07 10:48

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本航空編號516班機2日傍晚在羽田機場撞上一架海上保安廳飛機，造成海保機上5人死亡。由於日航班機上379人全員逃生，事故當下乘客反應與空服員應變措施也成為熱議話題。《朝日電視網》日前釋出新一段機上乘客從飛機撞擊後至逃生約8分鐘的影片，從影片中可看出機上旅客冷靜應對、空服員確認安全後引導乘客逃生的過程。

根據日本《朝日電視網》 報導，機上乘客向《朝日電視網》提供一段事故當時的完整逃生影片，記錄從撞擊當下到逃出後站在機場跑道的過程。在日航班機撞擊海上保安廳飛機後，該名坐在機身左側的乘客便開始錄影，鏡頭拍著窗外著火的機翼，一旁的小孩說聞到異味、覺得很可怕，機上也開始鼓譟，空服員則大聲呼籲乘客冷靜、坐在原位，由於機內開始有濃煙竄入，空服員也呼籲壓低身體並摀住口鼻。

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在影片拍攝30秒後飛機停下來，此時空服員正持續確認可以打開的逃生口，隨著機艙內兒童哭聲大作時，空服員持續重複大喊：「目前正在確認狀況，請不要拿行李！」、「壓低身體、摀住口鼻！」錄製影片的乘客被問到「有沒有人起來拿行李」，他則回應基本上在他周圍的人都沒人站起來，大家都坐在位子上等候指示，同時也有看到空服員和其他機組員持續溝通的過程。

在等待過程中，一旁乘客面對小孩的驚慌，也都出聲安撫「沒關係、沒關係，照著空服員說的去做就好了，沒事」。專家認為，在空服員處理緊急狀況的同時，有乘客大聲出面呼籲大家冷靜，除了緩和乘客不安情緒外，實際上也有效地協助空服員分擔壓力，冷靜的人越來越多，大家就能感受到有互相幫助的實際感受。

影片到6分鐘左右時，消防車已開始針對機身外滅火，空服員也告知大家此事，並反覆溝通確認哪些逃生門能打開。由於當時8個逃生門中有5個因起火無法開啟，最後僅剩最前方的兩個門，以及機尾左側的逃生門可供逃生。

到了影片6分20秒左右，空服員宣布開始逃生，而在逃生過程中疑似有旅客想拿行李，被周邊乘客大聲喝止：「不要拿行李！」空服員在疏散過程使用擴音器引導旅客，並要求旅客放下行李，加快逃生效率。而在該名乘客逃離後，在機場跑道上將鏡頭轉回飛機時，是影片開始拍攝的7分30秒後。

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