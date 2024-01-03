機身起火379人全平安逃生 飛安專家讚日航作業「宛如奇蹟」

多名飛安專家表示，日航此次的疏散作業迅速且確實，機上全員逃生宛如奇蹟一般。（法新社）

2024/01/03 13:29

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本航空一架A350客機昨日傍晚降落羽田機場時撞上海上保安廳的飛機，客機隨後在跑道起火，不過機上379人最後全數平安逃生，僅14人受傷。美國《紐約時報》引述乘客與飛安專家說法，專家說，日航此次的疏散作業宛如奇蹟。

根據美國《紐約時報》報導，日本航空機組人員在如此緊急與龐大壓力下安全疏散全數乘客，受到外界讚揚。日本航空透過電子郵件回覆《紐時》，表示當時機上因火勢影響只能使用3個逃生門，日航人員所受訓練是要讓所有乘客能在90秒內疏散完畢，機組員在晚間6點5分之前確認所有乘客皆已逃生。

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英國格林威治大學（University of Greenwich）教授兼消防安全工程中心主任加利亞（Ed Galea）稱這次日航疏散作業「宛如奇蹟」。加利亞指出，當時客機前起落架塌陷導致機頭朝下、機尾向上，乘客要從飛機前端的2個出口和後端1個出口撤離，機內乘客基本上如同「被迫於濃煙中爬上一座小山」，空服員則站在附近揮舞引導燈，引導乘客逃生。

「Interaction Group」公司負責設計機上安全說明卡，其執行長佛格森（Trisha Ferguson）受訪時表示，此次日航事故很有可能會演變成致命事故，這充分說明乘客和日航機組員在逃生作業時合作無間，「機組員的反應速度驚人，他們所作的事令人讚嘆」。佛格森指出，新型飛機的安全測試的一部份，航空公司須展現出有在90秒內疏散機上所有乘客的能力，隨著時代演進，緊急訓練已經從針對機組人員本身，演變至教導乘客如何在緊急情況下反應。

佛格森表示，在此次起事故裡，當乘客看到濃煙瀰漫就更願意拋下行李，因為疏散過程中若要拿取行李，整體逃生流程就會被拖延，「無論如何，這真的是一項奇蹟，他們救出所有人」。

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