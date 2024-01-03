為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

日航全員逃生機艙內影片曝！ 網大讚乘客與機組員素質

日航班機乘客在事故當下大多都坐在座位上聽從空服員指示，隨後再依序逃生。日航全員逃生也讓許多網友都大讚是「奇蹟」。（路透）

日航班機乘客在事故當下大多都坐在座位上聽從空服員指示，隨後再依序逃生。日航全員逃生也讓許多網友都大讚是「奇蹟」。（路透）

2024/01/03 11:54

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本航空編號516客機在當地時間2日傍晚5點47分降落羽田機場時，與地面的海上保安廳飛機擦撞起火，海保機上5人罹難，日航機上379人則是全數成功逃生。有機上乘客拍攝事故發生時座艙內的實際狀況，雖然有乘客驚喊「趕快讓我們出去」，但乘客大多都坐在座位上聽從空服員指示，隨後再依序逃生。日航全員逃生也讓許多網友都大讚是「奇蹟」，強調機組員平時的訓練在此刻展現成果。

綜合外媒報導，從機上乘客拍攝的影片可看到，當時座艙內已是煙霧瀰漫，艙內也是人聲吵雜，乘客紛紛探頭確認目前狀況，不時傳來兒童驚喊「拜託趕快讓我們出去」，而空服員則是持續穩定乘客情緒，並告知乘客「請不要去拿行李」，乘客們也坐在座位上聽從空服員指示，並沒有站起來爭先恐後逃生。

隨後機上乘客遵循空服員指示，從飛機逃生口的充氣滑梯逃生，所幸最後機上379人全數成功逃生。機上乘客視角影片在社群媒體瘋傳，其中空服員在事發過程中冷靜應對、引導乘客，以及乘客乖乖聽從指示也引發網友熱議。

許多日本網友紛紛轉發影片表示：「在面對死亡時，人通常無法保持冷靜，就算在日常訓練中也可能會有人受傷，對於乘客全員生還，必須對空服員與機場的瞬間判斷及行動力致上敬意。」、「在這種狀況下還能全員平安逃生，真的太棒了。」、「乘客能全員逃生真的太好了，空服員的反應速度非常好。」

《朝日新聞》報導，前日本航空機長小林宏之指出，日航機組人員每年都要進行一次訓練，災害發生當下必須要讓所有乘客在90秒內從機身其中一側逃出，他認為此次在幾乎客滿的日航客機上沒有乘客和機組人員死亡，是機場、空服人員和乘客共同冷靜行動的結果。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
日航客機最新空拍照曝光！ 燒到焦黑僅機尾機翼能見原有機身
2024/01/03 10:50

日航客機最新空拍照曝光！ 燒到焦黑僅機尾機翼能見原有機身
羽田機事故影響 日航、全日空今合計取消近100航班
2024/01/03 08:25

羽田機事故影響 日航、全日空今合計取消近100航班

「英德美」競選影片《在路上》感動上線
脫困後聽到爆炸巨響 日航乘客：能成功逃生是個奇蹟
2024/01/03 07:39

脫困後聽到爆炸巨響 日航乘客：能成功逃生是個奇蹟
驚險第一視角！日航乘客憶「最漫長5分鐘」：以為要死了......
2024/01/03 06:01

驚險第一視角！日航乘客憶「最漫長5分鐘」：以為要死了......
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播