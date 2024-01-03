日航全員逃生機艙內影片曝！ 網大讚乘客與機組員素質

日航班機乘客在事故當下大多都坐在座位上聽從空服員指示，隨後再依序逃生。日航全員逃生也讓許多網友都大讚是「奇蹟」。（路透）

2024/01/03 11:54

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本航空編號516客機在當地時間2日傍晚5點47分降落羽田機場時，與地面的海上保安廳飛機擦撞起火，海保機上5人罹難，日航機上379人則是全數成功逃生。有機上乘客拍攝事故發生時座艙內的實際狀況，雖然有乘客驚喊「趕快讓我們出去」，但乘客大多都坐在座位上聽從空服員指示，隨後再依序逃生。日航全員逃生也讓許多網友都大讚是「奇蹟」，強調機組員平時的訓練在此刻展現成果。

綜合外媒報導，從機上乘客拍攝的影片可看到，當時座艙內已是煙霧瀰漫，艙內也是人聲吵雜，乘客紛紛探頭確認目前狀況，不時傳來兒童驚喊「拜託趕快讓我們出去」，而空服員則是持續穩定乘客情緒，並告知乘客「請不要去拿行李」，乘客們也坐在座位上聽從空服員指示，並沒有站起來爭先恐後逃生。

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隨後機上乘客遵循空服員指示，從飛機逃生口的充氣滑梯逃生，所幸最後機上379人全數成功逃生。機上乘客視角影片在社群媒體瘋傳，其中空服員在事發過程中冷靜應對、引導乘客，以及乘客乖乖聽從指示也引發網友熱議。

許多日本網友紛紛轉發影片表示：「在面對死亡時，人通常無法保持冷靜，就算在日常訓練中也可能會有人受傷，對於乘客全員生還，必須對空服員與機場的瞬間判斷及行動力致上敬意。」、「在這種狀況下還能全員平安逃生，真的太棒了。」、「乘客能全員逃生真的太好了，空服員的反應速度非常好。」

《朝日新聞》報導，前日本航空機長小林宏之指出，日航機組人員每年都要進行一次訓練，災害發生當下必須要讓所有乘客在90秒內從機身其中一側逃出，他認為此次在幾乎客滿的日航客機上沒有乘客和機組人員死亡，是機場、空服人員和乘客共同冷靜行動的結果。

羽田の事故

旅客機内の映像から恐怖が伝わってくる

CAの必死の対応もすごい



航空機事故事故の記者会見

このJALの会見や報道で

様々な情報が出てきてる



事故の原因

海保機は滑走路手前待機の指示か

やはりヒューマンエラーなのか

その中で

多くの命が助かった事実は大きい



pic.twitter.com/Xk9CrgwHFS — ステイ・Ｄ@NIKKE【進撃の楽園】 （@stay_d_NIKKE） January 2, 2024

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