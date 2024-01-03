羽田2機相撞釀5死 日警朝「業務過失致死」方向調查

日本航空一架國內班機昨傍晚降落東京羽田機場時，撞擊海上保安廳的飛機起火。客機上包含機組人員雖都順利逃生，但海保機上的6名人員僅有駕駛員逃出，其他5人不幸喪生。（路透）

2024/01/03 12:30

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一架日本航空（JAL）編號516的國內線班機，昨傍晚在東京羽田機場降落時，與海上保安廳的飛機發生撞擊起火，目前相關單位仍在釐清事故起因。有日媒引述相關人士指出，當時塔台管制員雖指示海保機往跑道移動，但並未准許其進入跑道。對於如何相撞相關單位也到現場進行勘查，目前警視廳也依業務過失致死傷嫌疑對此次事故展開調查。

據日媒報導，該架日航編號516的班機式昨下午4點從北海道新千歲機場起飛，預定5點40分降落羽田機場，但5點47分降落時卻與準備運送賑災物資的海保MA722飛機發生撞擊，客機上包含機組人員雖都順利逃生，但海保機上的6名人員僅有駕駛員逃出，其他5人不幸喪生。

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這起事故也造成羽田機場的4條跑道一度全數關閉，直到昨晚間9點半，其他3條跑道才先恢復運作，發生事故的C跑道仍維持關閉。根據東京消防局指出，日航飛機的火勢花了8.5個小時才得到控制。

根據日媒報導，國土交通省證實，在事故發生前，塔台人員有給予日航客機允許進入跑道的許可，也對海上保安廳下達把飛機駕駛到跑道前的指示。《TBS》則引述相關人士說法指出，當時塔台管制員雖指示海保機往跑道移動，但並未准許其進入跑道。

目前包含日本航空和國土交通省都持續在確認事故原因和細節，包括與空中交通管制員互動的情況。今日日本國家運輸安全委員會也派出航空事故調查官進行全面調查，並進一步調查飛機與塔台溝通狀況，以及當時的詳細情形。空中巴士（Airbus）昨也有對此發布聲明，指該客機為2021年11月交機給日本航空，機型為A350，也將派遣專家前往日本支援調查。

警視廳方面也在東京機場警察署設立特別調查本部，目前先朝涉嫌業務過失導致人員傷亡的方向進行調查，今日也派員前往羽田機場，開始對跑道與燒毀的日航機體，進行現場檢查。

這起事故也造成羽田機場的4條跑道一度全數關閉。根據東京消防局指出，日航飛機的火勢花了8.5個小時才得到控制。（美聯社）

日本航空一架國內班機昨傍晚降落東京羽田機場時，撞擊海上保安廳的飛機起火，火勢極為猛烈。（法新社）

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