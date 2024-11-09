馬斯克酸德國總理「傻瓜」 發言人一句話妙回
特斯拉執行長馬斯克（見圖）在X平台稱德國總理蕭茲是「傻瓜」。（美聯社）
首次上稿 11-08 22:19
更新時間 11-09 05:40
劉晉仁／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕德國總理奧拉夫‧蕭茲（Olaf Scholz）昨開除該國財政部長林德納（Christian Lindner），導致德國執政聯盟垮台，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）事後在社群平台批評蕭茲是「傻瓜」，德國政府發言人8日則以幽默口吻回應，稱馬斯克在社群平台擁有「傻瓜般的自由」。
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X平台（先前稱為推特）網友@PeterSweden7前日PO文：「大新聞。德國社民黨政府崩潰了，現在正在討論提前選舉。」馬斯克則用德文回應這篇PO文：「奧拉夫是一個傻瓜（Olaf ist ein Narr）。」
《法新社》報導，德國政府發言人霍夫曼（Christiane Hoffmann）回應馬斯克：「在X上，你有傻瓜般的自由（You have Narrenfreiheit）。」
Narrenfreiheit的字面意思是「像傻瓜一般行事的自由」，指的是德國下週即將登場的狂歡節（Carnival）中，可以沒有顧忌尋歡作樂的「狂歡者」。
而在歷史上，這個詞呼應的是「弄臣權」，意思是宮廷弄臣擁有嘲笑掌權者，但卻不會被君王懲處的權力。
Olaf ist ein Narr https://t.co/Yye3DIeA17— Elon Musk （@elonmusk） November 7, 2024