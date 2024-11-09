為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

馬斯克酸德國總理「傻瓜」 發言人一句話妙回

特斯拉執行長馬斯克（見圖）在X平台稱德國總理蕭茲是「傻瓜」。（美聯社）

特斯拉執行長馬斯克（見圖）在X平台稱德國總理蕭茲是「傻瓜」。（美聯社）

2024/11/09 06:00

首次上稿 11-08 22:19
更新時間 11-09 05:40

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕德國總理奧拉夫‧蕭茲（Olaf Scholz）昨開除該國財政部長林德納（Christian Lindner），導致德國執政聯盟垮台，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）事後在社群平台批評蕭茲是「傻瓜」，德國政府發言人8日則以幽默口吻回應，稱馬斯克在社群平台擁有「傻瓜般的自由」。

X平台（先前稱為推特）網友@PeterSweden7前日PO文：「大新聞。德國社民黨政府崩潰了，現在正在討論提前選舉。」馬斯克則用德文回應這篇PO文：「奧拉夫是一個傻瓜（Olaf ist ein Narr）。」

《法新社》報導，德國政府發言人霍夫曼（Christiane Hoffmann）回應馬斯克：「在X上，你有傻瓜般的自由（You have Narrenfreiheit）。」

Narrenfreiheit的字面意思是「像傻瓜一般行事的自由」，指的是德國下週即將登場的狂歡節（Carnival）中，可以沒有顧忌尋歡作樂的「狂歡者」。

而在歷史上，這個詞呼應的是「弄臣權」，意思是宮廷弄臣擁有嘲笑掌權者，但卻不會被君王懲處的權力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

圖
圖
相關新聞
衛報：SpaceX要供應商外移產線 台灣內部有怨言
2024/11/08 20:09

衛報：SpaceX要供應商外移產線 台灣內部有怨言
就業市場低迷 德國經濟恐再陷萎縮
2024/11/05 10:19

就業市場低迷 德國經濟恐再陷萎縮
impression

113年度第4、5梯次失業者職業訓練 自11月起陸續開課！
德國3黨聯合政府瓦解！總理蕭茲開除財政部長林德納 恐提前大選
2024/11/07 11:02

德國3黨聯合政府瓦解！總理蕭茲開除財政部長林德納 恐提前大選
撒幣挺川告捷 馬斯克改寫美選戰文化
2024/11/07 05:30

撒幣挺川告捷 馬斯克改寫美選戰文化
impression

白冰冰直播忘開濾鏡 容貌露出驚眾人
賓州法官裁定：馬斯克的百萬美元選民抽獎活動可繼續進行
2024/11/05 07:21

賓州法官裁定：馬斯克的百萬美元選民抽獎活動可繼續進行
PO「火箭衝天照」慶祝川普當選 馬斯克嗨喊：未來是美好的！
2024/11/06 18:43

PO「火箭衝天照」慶祝川普當選 馬斯克嗨喊：未來是美好的！
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播