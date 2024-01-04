日航事故關鍵18分鐘！駕駛艙不知起火、空服員自行判斷開門逃生

日航編號516班機撞擊海上保安廳飛機到全員逃脫，歷時18分鐘，日航還原當下狀況。圖為燒毀的516班機。（美聯社）

2024/01/04 10:03

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本航空編號516班機2日傍晚在羽田機場撞上一架海上保安廳飛機，造成海保機上5人死亡，日本航空機師接受調查時表示，降落過程中完全看不到跑道上的海保飛機。此外日航也公開飛機撞擊到全員逃出這18分鐘的詳細情況，駕駛艙內在撞擊當下並不知道機體起火，在疏散過程中因聯絡系統中斷，座艙後方的空服員在沒有取得駕駛艙許可下當機立斷打開逃生門，疏散旅客逃生。

綜合日媒報導，日航指出，當時516班機共有3名機師，在接受調查時表示飛機降落前接近跑道時，並沒有看到海保飛機，其中1人則說，在碰撞前一刻才看到「有東西」。日航表示，目前還不清楚飛行員看不到海保飛機的原因。

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日航也公佈516班機在撞擊當下至全員逃生的18分鐘詳細狀況，當時516班機從北海道新千歲機場起飛後，於當地時間2日傍晚5點47分降落於羽田機場C跑道，並在跑道撞上海保飛機後起火。516班機撞擊後持續前行1公里，停下之後，駕駛艙內人員並不知道飛機起火，當時已有多位座艙空服員確認起火，機艙內開始充滿濃煙，在確認發生火災後，空服員大聲呼籲乘客冷靜，座艙長則向駕駛艙回報火災狀況。

由於空服員要開啟逃生門時必須接獲駕駛艙指示才能行動，516班機共有8個逃生出口，駕駛艙附近的最前方兩個逃生門已接獲指示開啟，並開始逃生作業。在其餘6個逃生門中，有5個已經著火，僅剩的1個逃生門則在機身左側最後面，不過後排對講機系統此時故障，空服員無法和駕駛艙取得聯繫，因此空服員當機立斷放棄等待指令，主動打開逃生出口，開始疏散乘客。

日航表示，在無法接收機長指示時，原則上將聽從受過安全訓練的空服員所做出的決定。

日航表示，經過緊急疏散後，機長確認全員逃脫時從逃生門滑梯滑下抵達地面時，是晚間6點5分，約為機體著陸18分鐘後，機上機組人員包含乘客共379人平安逃出。

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