羽田機場飛機相撞！塔台139秒無線電對話曝光 機師顫聲喊：著火了！

日航編號516客機遭大火吞噬後僅剩一具殘骸。（歐新社）

2024/01/03 19:15

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本航空編號516班機昨天傍晚5點47分（台灣時間2日下午4點47分）降落東京羽田機場時，與跑道上的海上保安廳MA722飛機發生擦撞起火，造成巡邏機上5死1重傷。目前事故發生原因還在調查中，不過有一段事發當下塔台的無線電對話內容在網上曝光，掀起熱議。

日航516客機與海保MA722飛機昨天在羽田機場跑道上擦撞，客機當場起火，所幸機上367人及12名機組人員順利脫逃，不過海保機上有5人殉職、機長雖自行脫困但受重傷。目前事故原因陷入羅生們，正常來說跑道上不會同時有要起飛和降落的飛機，不過日航宣稱機組有獲得降落許可，並以正常方式接近跑道並著陸；生還的海保機長則稱有獲得起飛許可才進入跑道，其中一方聽錯指令可能性相當大，又或是塔台下錯指令，相關調查工作仍在繼續。

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根據航空交通網站LiveATC所記錄到的機場管制對話，可以聽到東京塔台當時向呼號722A的海保機發出指令，要求該機前往C滑行道；日航516客機也獲得東京塔台著陸許可，可在第二航廈34R跑道降落。接著東京塔台指示海保機滑行至C5跑道等待，但必須在跑道附近。

隨後無線電再無海保機與516客機的對話，疑似出事，不過另一架日航客機（編號131）以顫抖的聲音大喊「跑道發生火警！」塔台隨即要求該機在原地等候，並指示其他準備降落的客機（日航編號162、日航編號166）執行重飛程序，同時向所有飛機進行廣播，說明34R跑道發生事故，後續又宣布所有跑道關閉。

Live ATCのアーカイブより（他滑走路の交信有）

・JAL516着陸許可復唱

・海保機へC5へのタキング

・JAL166へ離陸機がいるため減速して進入継続

の交信はあるが、海保機への滑走路手前待機（Hold short of RWY34R）、滑走路への進入（Line up and wait）はこれからは聞き取れない pic.twitter.com/I8U1yagUDS — ハム （@fightersfav） January 2, 2024

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