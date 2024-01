羽田機場飛機相撞！塔台139秒無線電對話曝光 機師顫聲喊：著火了！

2024/01/03 19:15

〔即時新聞/綜合報導〕日本航空編號516班機昨天傍晚5點47分(台灣時間2日下午4點47分)降落東京羽田機場時,與跑道上的海上保安廳MA722飛機發生擦撞起火,造成巡邏機上5死1重傷。目前事故發生原因還在調查中,不過有一段事發當下塔台的無線電對話內容在網上曝光,掀起熱議。

日航516客機與海保MA722飛機昨天在羽田機場跑道上擦撞,客機當場起火,所幸機上367人及12名機組人員順利脫逃,不過海保機上有5人殉職、機長雖自行脫困但受重傷。目前事故原因陷入羅生們,正常來說跑道上不會同時有要起飛和降落的飛機,不過日航宣稱機組有獲得降落許可,並以正常方式接近跑道並著陸;生還的海保機長則稱有獲得起飛許可才進入跑道,其中一方聽錯指令可能性相當大,又或是塔台下錯指令,相關調查工作仍在繼續。

根據航空交通網站LiveATC所記錄到的機場管制對話,可以聽到東京塔台當時向呼號722A的海保機發出指令,要求該機前往C滑行道;日航516客機也獲得東京塔台著陸許可,可在第二航廈34R跑道降落。接著東京塔台指示海保機滑行至C5跑道等待,但必須在跑道附近。

隨後無線電再無海保機與516客機的對話,疑似出事,不過另一架日航客機(編號131)以顫抖的聲音大喊「跑道發生火警!」塔台隨即要求該機在原地等候,並指示其他準備降落的客機(日航編號162、日航編號166)執行重飛程序,同時向所有飛機進行廣播,說明34R跑道發生事故,後續又宣布所有跑道關閉。

Live ATCのアーカイブより(他滑走路の交信有)

・JAL516着陸許可復唱

・海保機へC5へのタキング

・JAL166へ離陸機がいるため減速して進入継続

の交信はあるが、海保機への滑走路手前待機(Hold short of RWY34R)、滑走路への進入(Line up and wait)はこれからは聞き取れない pic.twitter.com/I8U1yagUDS