日航乘客跳下滑梯曝光！ 回憶2機撞擊後「機翼即刻起火」

1名逃出乘客直呼「這是我有生以來第1次感到生命危險」。（法新社）

2024/01/03 15:58

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本航空A350客機1日晚降落羽田機場時，與海上保安廳的飛機撞擊起火，班機隨後燃起大火，幸運的是機上379人全數平安逃生。1名逃出乘客分享逃生畫面，飛機發生猛烈撞擊後，兩側機翼立刻燃起火焰，直呼「這是我有生以來第1次感到生命危險」，PO文曝光引大量討論與留言。

日本1名逃生乘客於社群平台X發文直指「這是我有生以來第1次感到自己有生命危險」，她當時正坐在A350客機45H座位上，飛機發生猛烈撞擊之後，兩側機翼立即燃起火焰，只有前艙門打開且機艙內煙霧瀰漫，「我只拿了手機就逃出來」。公開影片可見，機上乘客依序從逃生梯滑下來。

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這名乘客透露，當抵達航廈後，所搭乘飛機已被燒得通紅景象映入眼簾，「現在回想起來更加害怕了」、「有一瞬間以為會被燒死，但我活了下來」。

PO文曝光後，許多網友紛紛留言表達不同想法，有人說「我很高興你安全了！」「在這種情況下，大家能逃出去，已經是奇蹟了！這可能是由於乘客的冷靜以及日航機組人員提供的出色疏散指導」、「我很高興你安全了。據信，之所以只能打開前門，是因為右側引擎尚未停止，無法保證安全」。

1名逃出乘客分享逃生畫面，飛機發生猛烈撞擊後，兩側機翼立刻燃起火焰，直呼「這是我有生以來第1次感到生命危險」，PO文曝光引大量討論與留言。（圖擷自「@ricole0704」X）

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