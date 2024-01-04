日本羽田撞機事故 海保機未獲許可進入跑道釀禍

東京羽田機場二日發生飛機相撞重大空安事故，日本國土交通省三日公布通話紀錄，顯示海保機未獲進入跑道的許可。圖為海保機撞機起火後殘骸。（美聯社）

2024/01/04 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京三日報導〕東京羽田機場二日發生日本航空客機與海上保安廳飛機相撞重大空安事故，日本國土交通省三日傍晚公布事故發生前四分鐘，塔台管制官與兩機機長通話紀錄，顯示海保機在事故前一分半鐘接到滑行到Ｃ跑道前的指示，海保機駕駛也覆誦指示，但管制官並未對海保機下達進入跑道的許可。

國土交通省公布通話紀錄

這起日航編號五一六班機（機型為空中巴士A350）與海保JA772A固定翼飛機的撞機事故，發生在二日下午約五點四十七分。通話紀錄顯示，塔台管制官約五點四十三分指示日航客機降落，並在進入指定滑行道後繼續前進，約五點四十五分指示海保機滑行到Ｃ跑道前的停止區，海保機駕駛也覆誦指示。雖然身受重傷的海保機駕駛在事後表示，接到起飛許可，雙方說法顯然有所出入，但塔台與海保駕駛的通話紀錄停在五點四十五分十九秒，管制官並未下達進入跑道許可。

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國土省運輸安全委員會、東京警視廳和東京消防廳，正兵分三路調查事故原因，以釐清肇事責任。運輸安全委員會三日已回收海保機上俗稱「黑盒子」的飛行紀錄器和駕駛艙語音紀錄器。

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