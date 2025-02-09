80萬糾紛手法凶殘！弟潑鹽酸砍兄 無辜女員工恐失明

張男犯案用的鹽酸。（警方提供）

2025/02/09 19:13

〔記者許國楨／台中報導〕台中市張姓男子與大他8歲胞兄，因投資分潤談不攏衍糾紛，竟持工業用鹽酸與刀械攻擊79歲胞兄及古董店內李姓女員工；導致胞兄全身多處撕裂傷、骨折；女員工則面部灼傷，右眼恐失明。張男犯案後逃逸，警方於案發當日深夜在南投縣將其逮捕，檢方近日偵結，依殺人未遂等罪起訴。

據了解，71歲張男聲稱與胞兄因投資房地產有80萬元利潤分紅，雙方因此起糾紛，張男於前年中向胞兄索討80萬不成，曾作勢毆打胞兄並恐嚇，胞兄向法院聲請核發保護令獲准。然張男仍於去年12月20日下午4時許，再次前往胞兄位於台中市西區的住處兼古董店理論未果，雙方因此衍生口角，張男竟持兩罐預藏的鹽酸潑向胞兄及40歲李姓女員工。

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此舉導致李女面部嚴重灼傷，嚇得從後門逃跑，驚恐逃向隔壁棟大樓保全求救，急喊「有沒有水龍頭，我被潑酸了！」並請保全協助報警、撥打119，期間張男又掏出預藏刀械，朝胞兄頭部、背部及四肢連刺數刀，導致胞兄雙手韌帶撕裂、腿部骨折、頭背嚴重撕裂傷，傷勢嚴重。

約莫10多分鐘後，保全跟著李女返回店面，見滿地是血嚇壞，警消到場後，趕緊將張兄、李女送往台中醫院搶救，再轉院至中國附醫。張兄全身有多處刀傷，住院多日後才撿回一命；李女右臉一度化學性灼傷毀容、右眼三度化學性灼傷，最嚴重恐怕影響視力，並有失明之虞。

案發後檢警展開追查，掌握張男犯案後逃往南投縣，隔日凌晨1時許在南投縣中寮鄉將他拘提到案，檢方訊問後依殺人未遂、家暴等罪聲押獲准，全案也在本月4日偵結起訴在案。

警方案發後將張男拘提到案。（警方提供）

警方將張男依殺人未遂等罪送辦，檢方近日偵結起訴。（警方提供）

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