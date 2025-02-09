終於要變暖了！ 氣象署：週一週二白天上看25度 週三又變天

氣象署指出，週一週二回暖但清晨仍寒冷，週三起氣溫又轉涼且全台有雨，週五雨勢放緩，週末北東偶雨中南晴，北宜天氣轉涼。（擷取自臉書 報天氣 - 中央氣象署）

2025/02/09 20:13

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署預報下週氣溫變化趨勢。週一至週二各地明顯回溫，高溫上看25度，各地多雲到晴，但週三起天氣轉陰雨，中南部雨勢尤為明顯，氣溫也轉涼，週末各地仍有涼意，高溫17到21度，北部、東半部地區及中部山區偶有雨，其他地區多雲到晴。

氣象局說，週一週二清晨因輻射冷卻效應，明顯仍能感受到寒意，但白天明顯回暖，各地為天氣，僅東半部有零星雨勢，台東晚間降雨會增多。

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週三元宵節與週四天氣不穩，各地轉為陰雨天氣，尤其，且東北季風增強，天氣轉涼，需留意溫度變化。

週五東北季風雖減弱，但各地仍有涼意，北部與東半部局部短暫雨，中南部及澎湖為雲多偶雨，金門馬祖多雲。

週六週日部分，北部、東半部地區及中部山區偶有雨，其他地區多雲到晴；北台灣週六略為回溫，高溫約21度，但週日東北季風增強，北部及宜蘭轉涼，高溫約17度。

氣象局也提醒，週四、週五及週日東北風偏強，沿海空曠地區及離島風強浪大，海邊活動需多留心，另外週一晚至週二白天馬祖及台中至台南，週二晚至週三金門、馬祖及台中以北易有低雲或局部霧影響能見度，請注意。

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