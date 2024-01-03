日本國土交通省公開航管通訊紀錄 證實海保機未獲許可進入跑道

東京羽田機場2日發生飛機相撞事故，造成日航516班機發生大火、海上保安廳飛機5死1重傷。今日本國土交通省公開航管通訊紀錄，證實海保機未獲「起飛許可」！（歐新社）

2024/01/03 19:18

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本航空編號516班機昨天（2日）傍晚在東京羽田機場與海上保安廳MA722飛機發生擦撞起火事故，造成海保機5死1重傷，引發各界高度關注。日本國土交通省今天（3日）對外公布日航客機、海保機當時與航空管制員之間的通訊紀錄，顯示海保機在事故發生前並沒有收到起飛許可和任何進入跑道的指示。

根據《產經新聞》報導，日航516班機昨天傍晚5點47分（台灣時間2日下午4點47分）降落東京羽田機場時，與跑道上的海上保安廳MA722飛機發生擦撞起火，客機上367人及12名機組人員順利脫逃，不過海保機上有5人殉職，機長雖自行脫困但受重傷。

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目前事故發生原因還在調查中，海保機為何出現在事發跑道上成為調查重點，生還的海保機長宣稱有獲得起飛許可才進入跑道。不過日本國土交通省今天公開當事2架飛機與航空管制員約莫4分鐘的通訊紀錄譯文，顯示塔台在下午5點44分56秒（台灣時間2日下午4點44分56秒）告知日航516「可以在34R跑道降落」；5點45分11秒（台灣時間2日下午4點45分11秒）告知海保機「滑行至跑道的C5待命點」，最後一次聽到海保機通訊是在5點45分19秒（台灣時間2日下午4點45分19秒），海保機長表示「正在前往跑道停止位置」。

據悉，C5待命點就在34R跑道旁邊，端看譯文紀錄，隨後就是塔台分別聯繫其他準備起降的飛機，並沒看到有允許海保機進入跑道的內容。

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