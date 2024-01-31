俄反戰人士湊足連署書 爭取成為正式總統候選人

主張終結烏克蘭戰爭的俄羅斯地方議員納德茲丁31日向俄國中選會遞交連署書，爭取成為正式的俄羅斯總統候選人。（路透）

2024/01/31 19:10

〔編譯張沛元／綜合報導〕立場反戰的俄羅斯自由派政治人士納德茲丁（Boris Nadezhdin）31日表示，他已收集到10.5萬份連署書並送交俄國中央選舉委員會，以便在3月中旬投票的俄羅斯總統大選中，以登記在案的正式候選人之姿與尋求連任的普廷總統對決。

根據了解，俄國中選會將在評估連署書的真偽後，決定納德茲丁是否能成為正式的總統候選人。按照規定，納德茲丁若要成為總統候選人，必須在31日向中選會遞交超過10萬份連署書。

請繼續往下閱讀...

現年60歲的納德茲丁是俄國地方議員，憑藉當選後將終結烏克蘭戰事的主張打響名號，在俄國全國各地吸引不少民眾連署挺他選總統；但支持者也擔心，值此公開發言反烏戰有政治疑慮之際，當局還能容許納德茲丁在總統之路上走多久。

納德茲丁的姓氏與俄文「希望」（nadezhda）有相同字根，他日前接受法新社訪問時以「災難性」來形容俄烏戰爭，並表示若能入主克宮，將會釋放政治犯。勝選希望渺茫的納德茲丁坦承，自己不太可能獲准挑戰普廷的總統寶座或現身國營電視台；他自認若能在官媒上露臉發聲，支持率將能有所成長。

普廷在其長達24年的統治期間不允許選舉時有真正的反對派，投身今年3月大選的部分候選人甚至說，不想成為普廷連任的絆腳石。

納德茲丁告訴法新社，無論自己最後能否獲准參選總統，他都希望今年的總統大選能成為一個轉捩點。「我希望，儘管3月17日可能不會終結普廷時代，但至少能標誌是終結（普廷時代的）的開始。」

納德茲丁是在2015年遭暗殺的反普廷政治人物涅姆佐夫（Boris Nemtsov）的盟友，他坦承沒料到自己能獲得「狂潮」般的支持，認為這顯示俄國人希望結束烏戰，「民眾了解到，普廷的所作所為，威脅他們的生命與家人的安全」。

倡議人士與分析家對於納德茲丁能在總統之路上一路安然前行感到不解，因為其他公開出言反烏戰者皆已淪為階下囚；納德茲丁自認原因在於他是俄國登記有案的政黨「公民議壇」（Civic Platform）的候選人。「公民議壇」是保守派政黨，在俄國國會中並無席次。

納德茲丁說，他拖到最後一刻──等待包括獲得諾貝爾和平獎的俄國媒體人穆拉托夫（Dmitry Muratov）與俄國獨立記者維涅狄克托夫（Alexei Venediktov）等知名人士宣布參選──才決定投入選戰，因為這些人都不選。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法