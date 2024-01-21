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勇敢！ 俄國士兵妻子大鬧普廷競選總部 要求讓丈夫回家

俄羅斯士兵妻子安德烈耶娃（白衣者），大鬧莫斯科的普廷競選總部，要求讓丈夫回家。（路透）

俄羅斯士兵妻子安德烈耶娃（白衣者），大鬧莫斯科的普廷競選總部，要求讓丈夫回家。（路透）

2024/01/21 12:45

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕挑戰普廷權威！俄羅斯女子安德烈耶娃（Maria Andreeva）的丈夫，服役後前往烏克蘭作戰，她20日大鬧莫斯科的普廷競選總部，當場質疑入侵行動並要求讓丈夫回家。

據《路透》報導，安德烈耶娃當面對競選總部人員表示，在普廷頒布法令（指部分動員令）後，她的丈夫便被派到烏克蘭，她很想知道普廷什麼時候還會再頒布法令讓她的丈夫回家。

競選總部人員則強調，派駐烏克蘭的俄羅斯士兵正在保衛祖國，她應該為他們祈禱，安德烈耶娃對此怒斥這根本是在榨乾人民所有的一切，「奪走他們最後的生命，讓他們只剩下殘軀回到我們身邊嗎？」

安德烈耶娃痛批，「（國家）會把殘軀還給我嗎？我會得到什麼？一個沒有腿、沒有手的傷患？你還不知道那裡發生了什麼嗎（指戰爭）？」

據了解，安德烈耶娃此次是跟著「回家之路（The Way Home）」團體前往普廷競選總部抗議，這個團體是由俄國士兵妻子所組織的，要求讓另一半從前線返回。

普廷於2022年9月動員了30萬名預備役軍人，引發國內反彈，「回家之路」的出現，無疑顯示出俄國士兵家屬對長期戰事的憤怒和絕望。

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