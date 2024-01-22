上週飛彈互轟 伊朗外長將訪問巴基斯坦修補關係

伊朗外交部長阿卜杜拉希揚（見圖）下週將訪問巴基斯坦。（路透）

2024/01/22 22:29

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦與伊朗上週以飛彈互轟，雙方關係一度緊繃，不過巴基斯坦今（22）日宣布，伊朗外交部長下週將到訪，且兩國先前召回的大使本週也將重返崗位，此舉被外界解讀為雙方有意修補關係的訊號。

《路透》報導，巴基斯坦外交部在聲明中表示：「應外交部長吉拉尼（Jalil Abbas Jilani）的邀請，伊朗伊斯蘭共和國外交部長阿卜杜拉希揚（ Hossein Amir Abdollahian）將在2024年1月29日訪問巴基斯坦。」

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除了伊朗外交部長將到訪的消息，巴基斯坦外交部也表示，兩國彼此的駐在大使會在1月26號之前重返崗位。兩國上週兵戎相向時，巴基斯坦召回了駐德黑蘭（Tehran）大使，且不允許伊朗大使回到巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）

伊朗外交部後續也證實，阿卜杜拉希揚會在下週一出訪巴基斯坦，而駐巴基斯坦大使也會在週五當天回到伊斯蘭馬巴德。

伊朗本月16日以飛彈及無人機攻擊了巴基斯坦西南部的俾路支省（Baluchistan province），伊朗政府事後宣稱空襲目標為巴基斯坦境內的激進組織正義軍（Jaish al-Adl）。

巴基斯坦則在18日發動報復攻擊，也以飛彈對伊朗東南部的錫斯坦-俾路支斯坦省（Sistan-Baluchistan）實施轟炸，而襲擊目標則是「恐怖分子藏身處」。

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