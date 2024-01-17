以巴衝突外溢？ 伊朗2天內對3國發動飛彈襲擊

伊朗在2天之內，接連對敘利亞、伊拉克及巴基斯坦境內的目標，發動飛彈襲擊。圖為伊朗軍方2023月10月在該國中部地區舉行軍事演習。（美聯社）

2024/01/17 17:00

〔編譯陳成良／綜合報導〕中東局勢越來越混亂，伊朗在當地時間16日，對巴基斯坦發動攻擊，聲稱打擊的目標是巴基斯坦境內活動的激進組織正義軍（Jaish al-Adl）。巴基斯坦譴責伊朗對其領土發動致命飛彈襲擊，並表示這次攻擊造成2名兒童死亡，3人受傷。此前一天，伊朗才空襲了敘利亞和伊拉克。

《美聯社》引述伊朗官媒《伊朗伊斯蘭共和國通訊社》報導指出，伊朗對巴基斯坦的攻擊使用了飛彈和無人機轟炸攻擊，這是伊朗首次在巴基斯坦境內，對正義軍發動攻擊。

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正義軍是一支成立於2012年的遜尼派激進組織，主要在巴基斯坦境內開展活動。正義軍武裝分子過去曾聲稱，製造了爆炸事件並綁架了伊朗邊境警察。

伊朗過去一直在邊境地區與正義軍武裝分子作戰，但對巴基斯坦境內發動飛彈和無人機攻擊，則是前所未有的。伊朗報導稱，轟炸位置在巴基斯坦俾路支省（Baluchistan province）的山區。

俾路支省20多年來一直有小規模叛亂事件，當地遜尼派民族主義者想要分享省政府掌握的資源，後來演變成獨立叛亂。

而伊朗與核武國家巴基斯坦雖有邦交，但也互相猜忌，伊朗一直懷疑遜尼派的巴基斯坦收留伊朗叛亂份子，伊朗邊境武裝份子去年4月就曾進到巴基斯坦襲擊俾路支省，造成4名巴基斯坦士兵死亡。

巴基斯坦外交部表示，伊朗對其領土的襲擊，造成2名無辜兒童死亡。該外交部指出，儘管巴基斯坦和伊朗存在多種溝通管道，但這種非法行為仍然發生，令人感到擔憂。此外，巴基斯坦外交官員也在伊朗首都德黑蘭向伊朗外交部提出「強烈抗議」，還警告伊朗「後果自負」。

空襲巴基斯坦前一天，伊朗15日晚間也空襲了敘利亞和伊拉克。對敘利亞的空襲是報復遜尼派激進組織「伊斯蘭國」（Islamic State, IS）發動2起自殺炸彈導致90多人死亡的事件，而對伊拉克的空襲則聲稱針對美國領事館附近的「以色列間諜總部」。

這些衝突事件，反映出中東戰局的擴大，外界對此強烈擔憂，中東衝突局勢可能還會進一步升高。

一位不願透露姓名的美國國務院發言人告訴《CNN》，15日晚間的襲擊，未損壞美國在伊拉克庫爾德斯坦地區首府埃爾比勒市（Irbil）正在建設中的領事館，「沒有美國人員受傷」。他說，這是一次魯莽且不精確的襲擊，美方將繼續評估局勢。

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