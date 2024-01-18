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空襲伊朗釀7死！巴基斯坦國防部：目標是分離主義者

巴基斯坦外交部表示，該國軍方18日對伊朗境內發動了襲擊，目標是分離主義武裝分子。（美聯社資料照）

巴基斯坦外交部表示，該國軍方18日對伊朗境內發動了襲擊，目標是分離主義武裝分子。（美聯社資料照）

2024/01/18 14:36

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦外交部表示，該國軍方18日對伊朗境內發動了襲擊，目標是分離主義武裝分子。2天前，伊朗才擅自襲擊了巴基斯坦境內、其宣稱「與以色列有聯繫的武裝分子基地」。

據路透報導，伊朗媒體指出，多枚飛彈命中了與巴基斯坦接壤的伊朗東南部希斯坦-俾路支省（Sistan-Baluchistan）1座村莊，造成3名成年女性、4名孩童喪生，死者均非伊朗公民。

對此，巴基斯坦國防部發出聲明表示，「本次基於情報的行動中，多名恐怖分子被狙殺」；聲明將襲擊描述為「針對恐怖分子藏身處的一連串高度協調、針對性極強的精準軍事打擊」。

巴基斯坦並在聲明補充，「巴基斯坦充分尊重伊朗伊斯蘭共和國（伊朗）的主權和領土完整」；強調18日的行動，「唯一目標是保證巴基斯坦的安全及國家利益，這是最重要的，絕不能妥協」。

1名巴基斯坦消息人士告訴路透，攻擊任務由軍機跨境執行。巴國首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）的情報官員則透露，「我方部隊對伊朗境內的俾路支省武裝分子進行了打擊。目標隸屬俾路支解放軍（Balochistan Liberation Army）」。

俾路支解放軍是尋求在巴基斯坦俾路支省（Balochistan）獨立建國的反政府組織。

伊朗16日襲擊了巴基斯坦境內與以色列相關的武裝分子基地。對此巴基斯坦當局警告，該國平民遭到攻擊，共2名兒童罹難，警告德黑蘭「應對後果負責」；17日更直接召回駐伊朗大使。

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